L'ASSE, après être tombé pour la première fois de la saison face à Guingamp (2-3), a de nouveau trébuché à Geoffroy-Guichard. C'est le promu Manceau, cette fois-ci, qui a mis au supplice les hommes d'Horneland. Une défaite 3-2 qui installe le doute dans les têtes stéphanoises... Voici les notes attribuées aux joueurs et au coach par la rédaction de Peuple-Vert.fr.

Les critères de notation de la rédaction

10 Performance exceptionnelle 9 Excellente performance 8 Très bonne performance 7 Bonne performance 6 Performance correcte 5 Performance passable 4 Performance insuffisante 3 Mauvaise performance 2 Très mauvaise performance 1 Performance exécrable (ou expulsion)

Gautier Larsonneur (4)

Le portier stéphanois a alterné le bon et le moins bon. Auteur d’une belle double parade à la 64e minute face à Colas, il a évité une défaite plus lourde. Mais il n’a pas pu compenser les errances défensives de son équipe et a semblé parfois hésitant dans ses relances courtes. Battu sur les trois buts manceaux, il n’a pas eu grand-chose à se reprocher individuellement, mais n’a pas non plus su transcender ses partenaires dans les moments clés.

Yvann Maçon (4)

De retour dans le onze, Maçon a montré de l’envie mais aussi beaucoup d’imprécision. Sa première mi-temps a été correcte, avec quelques montées intéressantes sur son couloir droit. En revanche, il a souffert dans la couverture défensive, notamment avant son remplacement à la 67e minute. Son retour au premier plan reste à confirmer, mais il doit encore retrouver du rythme et de la justesse.

João Ferreira (2)

Match cauchemardesque pour le défenseur portugais de l'ASSE, replacé dans l’axe. Coupable sur le premier but, mal aligné sur la touche qui amène la tête de Rabillard (21e), il provoque ensuite le penalty du 2-1 manceau d’un tacle mal maîtrisé. Dépassé dans les duels, fébrile dans la relance, il a symbolisé la fragilité défensive des Verts. Sa soirée est à oublier au plus vite.

Mickaël Nadé (4)

Souvent solide dans les airs, Nadé a toutefois eu du mal à contenir la vivacité de Gueye et Rabillard. Présent sur plusieurs interventions importantes, il a parfois manqué de réactivité dans le placement et de tranchant dans la relance. À son crédit, quelques sauvetages qui ont limité la casse. Un match sérieux par moments, mais sans l’autorité attendue d’un cadre.

Ebenezer Annan (4)

Actif sur son côté gauche, Annan a multiplié les courses et tenté d’apporter offensivement. Son retour décisif à la 87e minute sur Colas a évité le naufrage complet. En revanche, il a eu du mal à contenir les centres et a laissé trop d’espaces dans son dos. Généreux dans l’effort, mais encore trop perfectible dans la rigueur défensive.

Mahmoud Jaber (4)

Pénalisé par un carton jaune rapide (15e), Jaber a dû limiter ses interventions défensives. Son activité a été utile dans le premier quart d’heure, mais il a progressivement disparu du jeu. Remplacé par Moueffek à la 67e minute, sans avoir réellement pesé sur la rencontre. Un match discret pour le milieu israélien, à l’image d’un entrejeu souvent pris de vitesse.

Zuriko Davitashvili (3)

Loin du niveau affiché à Montpellier, le Géorgien n’a jamais trouvé le bon rythme. Gêné par le pressing manceau, il a perdu plusieurs ballons dangereux et manqué de justesse dans ses choix. Son remplacement à l’heure de jeu était logique. Il devra vite retrouver son influence pour redevenir le détonateur offensif des Verts.

Igor Miladinovic (5)

Le jeune milieu offensif a été l’un des rares à apporter un peu de dynamisme dans le jeu stéphanois. Son raid solitaire à la 48e minute, conclu sur le poteau, a réveillé Geoffroy-Guichard. Il a tenté de créer, souvent isolé, mais a manqué de soutien autour de lui. Globalement, une prestation encourageante dans un collectif en panne d’idées.

Augustine Boakye (4)

L’ailier ghanéen de l'ASSE a alterné entre fulgurances et maladresses. Intéressant par moments dans ses percussions, il a cependant manqué de lucidité dans le dernier geste. Trop souvent esseulé, il n’a pas su peser dans la surface adverse. Son match reste frustrant, à l’image d’une équipe qui n’a jamais vraiment su emballer la rencontre.

Lucas Stassin (3)

L’avant-centre belge a eu peu de ballons exploitables mais n’a pas su se montrer dangereux. Son penalty obtenu en fin de match (79e) a permis à Tardieu de réduire l’écart, mais il a globalement manqué d’impact et d’efficacité dans la surface. Une volée contrée à la 89e minute résume son manque de réussite. Trop discret pour un numéro 9 censé peser sur les défenses.

⭐ Florian Tardieu (6)

Le seul Stéphanois à avoir tenu son rang. Auteur d’un doublé (28e, 80e), dont un superbe coup franc direct, il a tenté de relancer les siens jusqu’au bout. Précis techniquement, lucide dans ses transmissions, il a été l’un des rares à donner du sens au jeu stéphanois. Un match plein, qui confirme son importance croissante dans le collectif des Verts, malgré la défaite.

👔 Eirik Horneland (2)

Le coach norvégien de l'ASSE s’est trompé sur plusieurs choix, notamment en repositionnant Ferreira dans l’axe. Son équipe, désorganisée et fragile, n’a jamais trouvé la bonne carburation. Les changements tardifs n’ont pas inversé la tendance et l’ASSE a semblé sans solution face à un promu plus frais et plus discipliné. Deuxième revers de suite à domicile : un vrai coup d’arrêt pour Horneland.

Le classement général des joueurs de l'ASSE

Pour être présent dans ce tableau, un joueur doit avoir participé à 33 % des rencontres de la saison sous le maillot de l'ASSE. S'il y a égalité, c'est le nombre de titres d'"Homme du match" (⭐) qui départage les joueurs.