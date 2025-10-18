Trois semaines après sa première défaite de la saison face à Guingamp, l’ASSE retrouvait son antre ce samedi face au Mans. Les stéphanois souhaitaient confirmer leur succès à Montpellier (0-2) devant leur public. Résumé de la rencontre.

Avant la trêve internationale, l’ASSE a réussi à revenir à hauteur de l’ESTAC Troyes qui s’est emparé de la première place de Ligue 2, fin septembre. Les troyens ont profité de la défaite stéphanoise face à Guingamp pour prendre la tête du championnat. Une semaine plus tard, le club de l’Aube a été tenu en échec par Le Mans (2-2), adversaire des Verts ce samedi soir. Un match nul qui a permis à Saint-Etienne de revenir à hauteur grâce à sa victoire à Montpellier. L’ambition ce soir était de continuer à mettre la pression sur l’ESTAC pour espérer récupérer le fauteuil de leader.

Une première brouillonne

La rencontre débute avec une première occasion pour Davitashvili. L’ailier stéphanois repique dans l’axe et tente sa chance d’une frappe puissante, qui passe finalement au-dessus de la barre du gardien manceau. À la 19ᵉ minute, le promu se montre menaçant à son tour. Les visiteurs se créent une belle opportunité par l’intermédiaire de Lucas Calodat, dont la frappe du pied gauche oblige Gaultier Larsonneur à une belle parade au sol, sur sa droite. Deux minutes plus tard, le match s’emballe. Sur une touche rapidement jouée côté gauche, Le Mans surprend la défense de l’ASSE, mal replacée.

João Ferreira est pris de vitesse, et Dame Gueye profite de l’espace pour centrer parfaitement vers Antoine Rabillard. Ce dernier ajuste une superbe reprise de la tête en reculant, et ouvre le score pour les Manceaux. Menés à domicile, les Verts réagissent avec caractère. À la 28e minute, Igor Miladinovic obtient un coup franc à une vingtaine de mètres du but adverse. Florian Tardieu s’en charge et, d’un geste précis, envoie le ballon directement dans la lucarne gauche de Nicolas Kocik, impuissant. L’ASSE égalise et relance ainsi le match. Malgré cette réaction, la première période reste brouillonne pour les Stéphanois, manquant de justesse technique et d’inspiration collective.

Les deux équipes regagnent les vestiaires après deux minutes de temps additionnel, sur un score de parité (1-1), à l’issue d’un premier acte disputé mais qui manque de justesse, où chaque formation a connu ses temps forts.

Accélérer en seconde pour l'ASSE

Dès le retour des vestiaires, l’ASSE tente de reprendre le contrôle du match. À la 48e minute, Igor Miladinovic se distingue par un superbe raid solitaire dans l’axe. Puissant et techniquement inspiré, il élimine plusieurs adversaires avant d’armer une frappe sèche du pied droit qui vient heurter le poteau droit du but manceau, frôlant l’égalisation. Sept minutes plus tard, Le Mans réagit et reprend l’avantage grâce à Dame Gueye. L’attaquant manceau, parfaitement servi dans la surface, ne tremble pas et conclut d’un tir précis du pied droit, malgré la bonne anticipation de Gautier Larsonneur.

Les visiteurs accentuent ensuite leur domination. À la 68e minute, sur une magnifique ouverture côté gauche, Lucas Calodat adresse un centre millimétré vers le second poteau. Le joker William Harhouz surgit et, d’une frappe du pied droit, inscrit le troisième but manceau, plongeant le stade Geoffroy-Guichard dans le doute. Cependant, les Verts n’abandonnent pas. À la 80e minute, Stassin obtient un penalty après une faute peu évidente dans la surface. Florian Tardieu se charge de la sentence et réduit l’écart d’une frappe imparable, signant ainsi un doublé personnel. Ce but relance le suspense et redonne un mince espoir à l’ASSE dans une fin de match désormais haletante. Défaite 3-2 dans un match raté !