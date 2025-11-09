Solide en défense et lucide dans l’analyse, Mickaël Nadé est revenu sur la victoire de l’ASSE face à Troyes (3-2). Le défenseur stéphanois a salué la réaction collective des Verts et la belle prestation de Kevin Pedro, jeune du centre de formation.

L’AS Saint-Étienne s’est offert une victoire importante ce samedi soir à Troyes en s’imposant 3-2 face à l'ESTAC. Les Verts ont longtemps maîtrisé leur sujet avant de se faire peur dans les dernières minutes. En zone mixte, Mickaël Nadé a livré une analyse lucide de la prestation stéphanoise : « On a fait un beau match dans l'ensemble, même si on s'est fait peur sur la fin. Je pense qu'on a reculé trop vite. Après, c’est peut-être dû à la fatigue, on a tous sombré un peu », a confié le défenseur central au Progrès.

Conscient des efforts fournis depuis plusieurs semaines, Nadé souligne la progression du groupe : « On se cherche encore. Quand on tire tous dans le même sens, on est capables de faire de très belles choses. »

Mickaël Nadé (ASSE) souligne la progression des jeunes Verts

Au-delà du résultat, le joueur formé à l’ASSE a tenu à saluer la performance du jeune Kévin Pedro, titularisé ce samedi soir. « On a essayé de le mettre à l’aise. Aujourd’hui, il a très bien répondu. Je ne suis pas surpris, parce que je le vois au quotidien », explique Nadé, visiblement fier du travail de son jeune coéquipier.

Pour lui, cette victoire symbolise le renouveau du groupe et la montée en puissance des jeunes talents du centre de formation : « Ça me fait plaisir, vraiment, parce que ça montre qu’on a des bons jeunes au centre. Maintenant, c’est juste une question de gestion d’émotions. »

Une solidarité retrouvée à Geoffroy-Guichard

Si le défenseur reconnaît que l’équipe doit encore progresser, il se réjouit de la solidarité affichée par le groupe. Ce succès, acquis dans la douleur, permet à Saint-Étienne de rester dans la course à la montée. Un résultat encourageant pour un collectif en pleine reconstruction, porté par ses cadres et dynamisé par la jeunesse du centre.

Source : Le Progrès