Saint-Étienne a remporté un succès très important, hier soir, face à Amiens (1-0). Une rencontre qui permet aux Verts de conserver la tête de la Ligue 2 et de distancer la concurrence. Seul Troye reste au contact après cette 7ème journée. Voici les notes données aux joueurs et au coach de l'ASSE par la rédaction de Peuple-Vert.fr.

Les critères de notation de la rédaction

10 Performance exceptionnelle 9 Excellente performance 8 Très bonne performance 7 Bonne performance 6 Performance correcte 5 Performance passable 4 Performance insuffisante 3 Mauvaise performance 2 Très mauvaise performance 1 Performance exécrable (ou expulsion)

Gautier Larsonneur (6)

Le gardien stéphanois a répondu présent quand il le fallait, notamment en seconde période sur quelques situations chaudes. S’il n’a pas eu une avalanche d’arrêts à effectuer, il a dégagé de la sérénité et rassuré sa défense. Son clean sheet confirme sa régularité depuis le début de saison.

Mickaël Nadé (6)

Solide dans les duels, il a souffert par moments face à la vitesse amiénoise, mais n’a jamais lâché. Il a su corriger certaines erreurs d’alignement grâce à son engagement. Une prestation sérieuse, dans la lignée de ses dernières sorties.

Chico Lamba (6)

Très concentré dans sa surface, il a gagné plusieurs duels aériens et n’a pas tremblé sous la pression. Son placement intelligent a soulagé ses partenaires dans les moments tendus. Un match encourageant pour le jeune défenseur.

Ebenezer Annan (5)

Match plus discret pour le latéral, souvent acculé dans son couloir. Il a eu du mal à contenir certaines montées adverses et n’a pas assez pesé offensivement. Son apport reste limité par rapport à ses partenaires.

Florian Tardieu (6)

Il a posé le pied sur le ballon quand l’ASSE en avait besoin et distribué quelques bons coups de pied arrêtés. Parfois en difficulté face au pressing picard, il a compensé par son expérience. Une copie correcte, même si on l’a déjà vu plus influent.

Igor Miladinovic (5)

Le milieu a eu du mal à exister et n’a pas su répéter son exploit du match précédent. Gêné par les Amiénois, il a perdu quelques ballons dangereux. Remplacé logiquement pour apporter du sang neuf.

Mahmoud Jaber (6)

Une activité constante au milieu, même si parfois brouillonne. Il a su provoquer des fautes et a fait preuve d’un gros volume de course. Sa combativité a permis de maintenir l’équilibre dans l’entrejeu.

Zuriko Davitashvili (6)

Il a été l’un des seuls à apporter du danger balle au pied, notamment sur le coup franc qui amène le but. Ses prises d’initiative ont souvent déstabilisé Amiens, même si tout n’a pas réussi. Son rôle de dynamiteur a encore été précieux.

Augustine Boakye (4)

Soirée compliquée pour l’attaquant, imprécis dans ses gestes et trop souvent brouillon. Il a gâché une belle opportunité et s’est logiquement attiré les reproches pour ses pertes de balle. Remplacé, sans avoir vraiment pesé.

Lucas Stassin (6)

L’homme providentiel encore une fois. Opportuniste, il marque l’unique but du match et confirme sa grande forme. Même s’il a parfois manqué de réussite sur d’autres occasions, il a fait basculer la rencontre par sa présence dans la surface.

⭐ Maxime Bernauer (7)

Le joueur le plus régulier et le plus rassurant ce soir. Précis dans ses interventions, solide défensivement et même présent offensivement avec quelques montées. Il a incarné la combativité des Verts et mérite sa meilleure note.

👔 Eirik Horneland (4)

Son coaching a semblé tardif, avec peu de changements malgré les difficultés rencontrées. L’équipe a souffert sans réelle adaptation tactique au cours du match. La victoire lui donne raison, mais son plan de jeu reste très critiquable.

Le classement général des joueurs de l'ASSE

Pour être présent dans ce tableau, un joueur doit avoir participé à 33 % des rencontres de la saison sous le maillot de l'ASSE. S'il y a égalité, c'est le nombre de titres d'"Homme du match" (⭐) qui départage les joueurs.