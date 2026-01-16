L’ASSE reçoit Clermont Foot 63 lors de la 19e journée de Ligue 2. Aïmen Moueffek s’est présenté en conférence de presse. Le marocain ne se cache pas et veut à tout prix engrenger des points pour remonter en Ligue 1.

Aïmen Moueffek, milieu de terrain de l’ASSE : “Qu'est-ce qu'il faut changer ? Cette première partie de saison, on a eu trop de matchs où on a laissé filer des points. On aurait pu gagner plus de matchs et éviter plusieurs défaites. Il va falloir gommer toutes ces erreurs, que ce soit individuelles et collectives.

Un manque de concentration ? Oui je pense que c'est un manque de concentration. Je ne pense pas que ce soit un manque d'humilité. 90 minutes, c'est long. Parfois, on pense avoir le match en main, mais en face, il y a de bons joueurs et de belles équipes. Des équipes qui nous analysent, qui travaillent toute la semaine en nous scannant. Donc il faut rester concentré 90 minutes, parce qu'à ce niveau-là, sur une erreur de concentration, ça peut aller très vite.

C'est souvent le problème à Saint-Etienne, que ce soit même en Ligue 1, en Ligue 2. Jouer contre Saint-Etienne, ça reste un prestige. On le sait, on est préparés. Maintenant, il faut s'attendre à ce que chaque équipe va se donner au maximum."

L'ASSE doit rester concentrée

Aïmen Moueffek, milieu de terrain de l’ASSE : “On est conscients que si on est quatrième, c'est qu'on a pris beaucoup trop de buts. On sait qu'on est une équipe qui se procure beaucoup d'occasions. Si on arrive à réduire le nombre de buts concédés, on peut faire quelque chose de très beau. On est conscients et on travaille beaucoup là-dessus.

L'équilibre, c'est collectif. Quand on marque des buts, c'est aussi un travail des défenseurs. Quand on encaisse des buts, c'est aussi un manque collectif, que ce soit les milieux de terrain, que ce soit les attaquants, les défenseurs. On défend à 11, on attaque à 11. Et honnêtement, tout le monde se sent concerné. On sait que si on prend un but, c'est de la faute de tout le monde. Et si on marque un but, c'est grâce à tout le monde.

Chico Lamba ? On l'a vu quand il a joué, c'est un joueur sur qui on peut s'appuyer défensivement. Il est très solide et très bon balle au pied. C'est un élément phare pour notre équipe. On est content qu'il nous ait rejoint et qu'il soit revenu. Il va nous faire beaucoup de bien."

Attention aux regrets

Aïmen Moueffek, milieu de terrain de l’ASSE : “L'atmosphère est très bonne au sein du groupe. La semaine sans match nous a fait du bien. Ça nous a permis aussi de bien travailler.

Les nombreuses blessures ? Comment je l'explique ? Je ne suis pas médecin. Je ne sais pas. L'hiver, il y a chez les footballeurs beaucoup de petites blessures et autres pépins physiques. Mais bon, petit à petit, on retrouve tout le monde dans le groupe. Il y a plusieurs joueurs qui ne vont pas tarder à revenir. On est impatients de retrouver notre groupe au complet.

On a la chance d'avoir un groupe de qualité et d'avoir un très bon banc. Honnêtement, je ne pense pas que ça explique nos résultats négatifs. On a des très bons joueurs à chaque poste. On a la chance d'avoir un très bon groupe avec de très bons joueurs. On a la qualité pour aller chercher cette montée. Si on ne va pas la chercher cette année, on va avoir beaucoup de regrets."