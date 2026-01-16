Depuis le rachat de l'ASSE, les dirigeants de Kilmer Sports Ventures ont annoncé voir l'avenir en grand pour ce club historique du football français. Sportivement, la relégation en Ligue 2 a fait tache en mai dernier, un an après leur arrivée. Ivan Gazidis et ses hommes ont souhaité se montrer rassurants en confirmant leurs ambitions. Des ambitions qui se sont notamment traduites par des investissements historiques pour le club, que ce soit sur le marché des transferts ou via les fonds propres de l’AS Saint-Étienne. De quoi voir venir avec des reins solides.

Si les résultats restent décevants, les dirigeants se veulent confiants. En marge du terrain, ils n’ont jamais caché leur volonté de revoir plusieurs éléments. Rapidement, ils ont racheté le contrat souscrit avec Sportfive, qui gérait le sponsoring de l'ASSE. Une manière de reprendre la main sur un levier de recettes jusqu’ici trop peu exploité.

Dans cette même optique, la direction est en pleine réflexion : améliorer l’expérience au stade.

À ce jour, des animations existent, mais elles restent sommaires. Ce vendredi, sur les réseaux sociaux, l’ASSE a publié un sondage.

L'ASSE consulte ses supporters

La question est claire :

Une fanzone gratuite autour du Chaudron ? Pour ou contre ?

Dans cette enquête, plusieurs questions sont posées :

Seriez-vous intéressé par la création d’une fanzone ?

Quel style de musique souhaiteriez-vous entendre ? Quel type d’animation musicale préférez-vous ? (DJ, groupe live, simple playlist)

Un écran géant serait-il un plus ?

Une offre de restauration est-elle nécessaire ? Et de quel type ?

Souhaitez-vous la présence de personnalités de l’ASSE pour des séances de dédicaces ?

Un espace couvert est-il attendu ?

Quelles animations vous plairaient ? (billard, baby-foot, structures gonflables, quiz, borne photo...)

Kilmer prêt à mettre le paquet à domicile

L’objectif est clair : animer l’avant-match. Que l’on ne vienne plus à Geoffroy-Guichard uniquement pour la rencontre, mais bien avant, pour passer une journée dédiée à l’ASSE. Voire même en après-match, une possibilité également envisagée dans le sondage.

Vous souhaitez répondre à l'enquête ? Cliquez ici.