L’AS Saint-Étienne a franchi un cap historique avant même de jouer son premier match à domicile cette saison : 20 000 abonnés. Un chiffre qui témoigne de la fidélité exceptionnelle des supporters stéphanois, même en Ligue 2. Pour Aïmen Moueffek, cette ferveur est à la fois une source de motivation et une responsabilité.

« Franchement, ça fait plaisir. On descend en Ligue 2 et voir que les supporters restent toujours fidèles et qu’on a 20 000 abonnés, ça nous motive », confie-t-il. Mais cette motivation s’accompagne aussi d’une obligation de performance. « C’est une certaine responsabilité, un certain poids qu’on se met. On se doit de leur rendre l’appareil. »

Un lien fort avec Geoffroy-Guichard

Le milieu formé à l’ASSE sait ce que représente Geoffroy-Guichard pour les joueurs comme pour le public. « On a hâte de retrouver Geoffroy-Guichard en feu. Même des joueurs passés par de grands clubs m’ont dit avoir été marqués par leur passage ici. »

Cette atmosphère particulière, il compte bien la faire découvrir aux nouveaux venus. « Les joueurs qui arrivent nous posent des questions sur le stade, l’ambiance… Je leur laisse le plaisir de découvrir tout ça ce week-end. »

Pour Moueffek, l’engouement populaire est une arme à domicile, mais il faut savoir l’utiliser avec discernement. « On est prêts à porter ce fardeau. Ce n’est pas un problème pour nous. On sait qu’on n’aura pas de match facile cette saison, mais on est préparés. »

Transformer le soutien en points

À l’heure d’affronter Rodez, l’objectif est clair : offrir une victoire aux supporters. « On va tout faire pour aller remporter cette victoire ce week-end et on est en pleine confiance », affirme-t-il. Cette confiance s’appuie sur le travail effectué à l’entraînement et sur la conviction que l’ASSE peut imposer son jeu.

Dans un stade plein et acquis à sa cause, Aïmen Moueffek sait que le public pourra jouer un rôle décisif. Ce lien, forgé par des années de passion, il veut le renforcer dès ce week-end, pour que les 20 000 abonnés repartent avec le sourire.