Le SC Bastia a reçu une offre de 7 M€ de Trabzonspor pour Christ Inao Oulaï. Le jeune milieu ivoirien, sous contrat jusqu’en 2028, attire les convoitises selon les informations de l'Équipe. Une mauvaise nouvelle pour Benjamin Bouchouari. Explications.

Le mercato réserve souvent son lot de rebondissements, et celui-ci en est un parfait exemple. Alors que Benjamin Bouchouari, milieu de l’AS Saint-Étienne, semblait proche de rejoindre Trabzonspor, le club turc a finalement changé de priorité. Les dirigeants stambouliotes ont jeté leur dévolu sur Christ Inao Oulaï, révélation du SC Bastia en Ligue 2. Une offre ferme de 7 millions d’euros aurait été transmise au club corse. Un montant impressionnant pour un joueur de 19 ans évoluant encore en deuxième division française, et qui témoigne de l’intérêt croissant des clubs étrangers pour les jeunes talents de l’Hexagone.

Bouchouari doublé par Inao Oulaï

Formé en Côte d’Ivoire puis arrivé en France, le jeune bastiais s’est rapidement imposé comme l’un des milieux les plus prometteurs du championnat. Sa puissance physique, sa vision du jeu et sa capacité à se projeter vers l’avant en font un profil recherché. Lié au SC Bastia jusqu’en 2028, il représente un atout stratégique pour son club, autant sur le plan sportif que financier. Pour Trabzonspor, habitué à miser sur de jeunes talents à fort potentiel de revente, il s’agirait d’un investissement ambitieux.

Bastia face à une décision importante

Pour l’heure, le SC Bastia n’a pas encore répondu à la proposition. Le club corse lance sa saison ce vendredi soir face à Pau, après le report de sa première rencontre contre Boulogne à mi-septembre. La réponse à l’offre pourrait dépendre de plusieurs facteurs : l’opportunité financière que représente un tel transfert, la possibilité de remplacer efficacement un joueur clé et bien sûr, la volonté d’Oulaï de découvrir un nouveau championnat. Si le milieu ivoirien venait à rejoindre la Turquie, il s’agirait d’un départ majeur pour Bastia, qui perdrait l’un de ses éléments les plus décisifs.