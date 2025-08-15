Pour la deuxième journée de Ligue 2, l’ASSE accueille Rodez avec l’ambition de lancer pleinement sa saison. Après un spectaculaire 3-3 à Laval en ouverture, qui laisse un parfum d’inachevé, les Verts veulent transformer ce premier point pris en déplacement en véritable tremplin. À l'avant-veille du choc, l’entraîneur stéphanois a livré ses impressions en conférence de presse. Il est notamment revenu sur sa défense. Extraits.

Eirik Horneland (Coach de l'ASSE) : "Mon objectif principal, c'est vraiment qu'on reste à l'initiative, qu'on soit à la création du jeu pour ne pas avoir à subir. Parce que pour gagner, tout simplement, il faut marquer des buts et donc être créatif sur le terrain. Il faudra qu'on fasse attention à ne pas descendre, baisser en régime au fur et à mesure des rencontres. C'est souvent ce qui laisse l'opportunité à l'adversaire de marquer contre nous."

Horneland veut miser sur une défense de qualité

Eirik Horneland (Coach de l'ASSE) : "Quand on a des joueurs comme Mikaël Nadé, Chico Lamba ou JoaoFerreira, on se dit qu'on ne devrait pas être en difficulté sur les coups de pied arrêtés. Mais pour eux, comme pour les autres, il s'agit de trouver des relations, de la communication, une bonne entente sur ces phases arrêtées, sur le but qui a amené l'égalisation, le troisième but de Laval. Il s'agit d'un problème de couverture et qui aurait pu être réglé avec une meilleure communication entre les joueurs.

C'était très difficile l'année dernière. Effectivement, la défense était un point faible la saison dernière, mais je ne veux pas spécialement y penser. Je pense que cette saison, on a les défenseurs de qualité pour faire partie des bonnes défenses. Quand on revoit les buts qu'a inscrits Laval, on se rend compte finalement qu'on a concédé assez peu d'occasions, donc plutôt bien défendus. Malheureusement, ils ont marqué sur leurs rares occasions."