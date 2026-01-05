Pas de match officiel pour les Verts cette semaine, mais une montée en régime attendue. Après un nul frustrant au Mans, les hommes d’Eirik Horneland poursuivent leur préparation avec une rencontre amicale programmée ce samedi face à l’AJ Auxerre. L’objectif ? Maintenir le rythme et affiner les automatismes avant de reprendre le championnat. La semaine de l'ASSE : Le programme.

Du côté des Féminines, la compétition continue avec un 16e de finale de Coupe de France très attendu face à l’Olympique Lyonnais. Un choc au sommet programmé samedi au stade Salif-Keita. Quant à la Génération Verte, elle défiera l’AS Monaco dimanche dans le cadre de la Coupe Gambardella.

Côté entraînements, la majorité des séances se tiendront à huis clos, à l’exception de celle du mardi matin, ouverte au public au centre sportif Robert-Herbin. Enfin, les habituelles visites guidées du stade Geoffroy-Guichard se poursuivent chaque jour à 15h30 pour les supporters souhaitant découvrir les coulisses du Chaudron.

Découvrez ci-dessous le programme complet de la semaine du 5 au 11 janvier pour toutes les équipes de l’AS Saint-Étienne.

ASSE : Le programme de la semaine (5 au 11 janvier)

Lundi 5 janvier

Entraînement des pros féminines (huis clos)

Mardi 6 janvier

Entraînement des pros (ouvert au public à 11h30 – centre Robert-Herbin)

Entraînement des pros féminines (huis clos)

Visite guidée du stade à 15h30

Mercredi 7 janvier

Entraînements pros et féminines (huis clos)

Visite guidée du stade à 15h30

Jeudi 8 janvier

Entraînements pros et féminines (huis clos)

Visite guidée du stade à 15h30

Vendredi 9 janvier

Entraînements pros et féminines (huis clos)

Annonce du groupe pour ASSE-OL (Coupe de France féminine)

Visite guidée du stade à 15h30

Samedi 10 janvier

Match amical : ASSE – Auxerre (Geoffroy-Guichard)

(Geoffroy-Guichard) Coupe de France féminine : ASSE – Lyon (14h30, stade Salif-Keita)

(14h30, stade Salif-Keita) Visite guidée du stade à 15h30

Dimanche 11 janvier

Coupe Gambardella : ASSE – Monaco (14h30, stade Aimé-Jacquet)

(14h30, stade Aimé-Jacquet) Match diffusé en direct sur ASSE.TV

Source : asse.fr