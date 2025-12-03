Le MHSC traverse une période compliquée. Relégation en Ligue 2, difficulté financière et incertitudes sportives, Montpellier n'est pas au mieux. Le président héraultais s'est longuement livré dans Montpellier Sport Club.

Laurent Nicollin, président du MHSC : "Une nouvelle mentalité au MHSC ? La descente a fait beaucoup de mal, on savait où étaient les problèmes. Il y avait un problème d'état d'esprit chez certain. On a changé cet état d'esprit. Il y a un nouveau staff, un nouveau coach. On a mis des choses en place sur la durée. À Montpellier, il faut l'esprit Paillade.

La saison dernière, nous n'avons pas les moyens financiers pour recruter et inverser la tendance. C'est le mal numéro 1. On repart sur autre chose. Je ne sais pas sur quoi ça va nous amener, mais on retrouve de la joie. On reconstruit même si ce n'est pas facile. Tout reste fragile. On doit l'emporter dès samedi face à Pau. Les cicatrices sont toujours là, mais ça donne plus d'envie pour aller le plus haut possible."

Zoumana Camara, le maillon essentiel du MHSC

Laurent Nicollin, président du MHSC : "On peut discuter avec un coach qui comprend que financièrement la situation est compliquée. On se voit très régulièrement et nous sommes en phase. Depuis deux ans, son agent m'appelait. On a essayé d'anticiper sa venue. On veut s'appuyer sur nos jeunes et notre formation qu'on souhaite accompagner par des cadres comme Mendy et Laporte.[...] Il sait où il veut aller. Il sait taper du poing et dire les choses quand il le faut. J'espère qu'il restera avec nous quelques années, mais il est voué à entrainer au plus haut niveau."

La Ligue 2, c'est compliqué

Laurent Nicollin, président du MHSC : "La Ligue 2, c'est un combat. En début de saison, le coach n'avait pas trop compris ça. Ce sont un peu des matchs de Coupe. Si tu ne marques pas d'entrée, c'est vite compliqué la Ligue 2. L'état d'esprit doit être là. Mais c'est un tout. Téji Savanier revit. La saison dernière, il était peut-être sous l'influence d'autres personnes. Il a été maladroit, mais c'est quelqu'un d'entier. Quand tu as un groupe avec 2-3 brebis galeuses, c'est compliqué. Téji, c'est un joueur qui est au-dessus."

L'ASSE favori de la Ligue 2

Laurent Nicollin, président du MHSC : "La Ligue 2, c'est un marathon. On était bien. On perd à Reims et tu prends tout de suite du retard. À Pau, ce sera compliqué.

Je souhaite terminer le plus haut possible pour remonter en Ligue 1. Si on ne remonte pas, il faut créer une base pour que ce soit le cas la saison suivante. On espère faire les barrages.

Les deux premières places seront compliquées à atteindre. Troyes ne lâche pas. Et l'ASSE reste pour moi le favori numéro 1. Je vois Saint-Etienne terminer facilement premier. Avec le plus gros budget, ce serait la logique. Derrière, on pourra se tirer la bourre avec Reims et le Red Star. Il faudra gérer la pression pour chaque club en avril."

Mercato = danger pour Montpellier ?

Laurent Nicollin, président du MHSC : "Il faudra malheureusement qu'on vende, car on n'a pas vendu ce qu'on devait cet été. On sera dans l'obligation de vendre. On ne fera pas n'importe quoi. On recrutera s'il y a des départs. Mais financièrement, nous sommes dans l'obligation de vendre pour un certain montant. Le mercato de janvier est un peu un mercato de merde, car il chamboule un peu tout. On devra arriver à ne pas s'affaiblir, mais se renforcer. On ne veut pas affaiblir l'équipe. Au contraire, apporter un ou deux joueurs qui apportent un plus à l'équipe."

Source : Montpellier Sport Club.