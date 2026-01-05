Reims profite d’un but litigieux pour doubler l’ASSE au classement de Ligue 2. Les Verts, accrochés au Mans, laissent filer la deuxième place.

Ils pensaient tenir un nul mérité. Mais le FC Annecy a vu sa prestation cohérente sur la pelouse de Reims anéantie par deux éclairs adverses, dont un entaché d’un hors-jeu. Dans un match animé, les Haut-Savoyards ont pourtant ouvert le score grâce à Hbouch, avant de se faire renverser (1-2). Une défaite frustrante qui fait le bonheur du Stade de Reims, nouveau dauphin de Ligue 2.

Pendant ce temps-là, l’ASSE a calé au Mans (0-0). Une contre-performance qui permet à Reims de prendre seul la deuxième place au classement, un point devant les Verts.

Reims s’impose sur un but hors-jeu

Annecy n’a pas démérité. Mieux encore, les hommes de Laurent Guyot ont démarré tambour battant en profitant d’une erreur de relance pour ouvrir le score dès la 9e minute. Mais trois minutes plus tard, Reims égalisait sur une action litigieuse : Bojang, en position de hors-jeu au départ du ballon, ne voyait pas son but annulé malgré les protestations. Une décision arbitrale qui pèse lourd au final.

Et le coup de massue n’a pas tardé. À la 25e minute, Zabi plaçait une frappe somptueuse en pleine lucarne depuis 30 mètres. Deux tirs cadrés, deux buts. Annecy n’a jamais su revenir, malgré plusieurs occasions en seconde période.

Ligue 2 : L’ASSE en perte de vitesse

Pendant ce temps, l'ASSE n’a pas trouvé la faille face au Mans, lanterne rouge. Une occasion manquée pour les Verts, qui avaient l’opportunité de prendre de l’avance sur le Red Star ou Pau. Le résultat nul (0-0) laisse un goût amer, tant le contenu du match a manqué d’intensité.

Ce nul combiné à la victoire rémoise rebat les cartes en haut du classement. Dans ce championnat serré, chaque point compte. Et chaque erreur arbitrale aussi. Reims s’en frotte les mains. Saint-Étienne, lui, devra vite repartir de l’avant.

Du côté d'Annecy, l'erreur de l'arbitre passe mal. Laurent Guyot (entraîneur d’Annecy) : "On a fait un bon match, parfois un très bon match mais on a perdu sur un but hors-jeu et une frappe pleine lucarne."

Source : Le Dauphiné Libéré