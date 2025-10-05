Saint-Étienne, après être tombé pour la première fois de la saison face à Guingamp (2-3), était dans l'obligation de réagir. C'est du côté de la Mosson, à Montpellier, que les Verts avaient rendez-vous hier soir. Au terme d'un match engagé, l'ASSE l'a emporté (0-2). Voici les notes attribuées aux joueurs et au coach par la rédaction de Peuple-Vert.fr.

Les critères de notation de la rédaction

10 Performance exceptionnelle 9 Excellente performance 8 Très bonne performance 7 Bonne performance 6 Performance correcte 5 Performance passable 4 Performance insuffisante 3 Mauvaise performance 2 Très mauvaise performance 1 Performance exécrable (ou expulsion)

Gautier Larsonneur (7)

Le portier des Verts a su garder sa cage inviolée. Un quatrième clean sheet cette saison pour Larso'. Auteur de quatre arrêts, son duel remporté face à Alexandre Mendy a évité une fin de match sous tension.



Joao Ferreira (6)

Latéral droit en première période, il s'est montré en délicatesse face à Nathanël Mbuku remuant. Repositionné dans la défense centrale après la sortie de Chico Lamba, il a fait preuve de sang-froid en apportant ses qualités techniques. Il aurait toutefois pu coûter un penalty sur Mbuku. Cette fois ça passe pour le portugais.

Chico Lamba (6)

Match compliqué pour la charnière centrale qui avait un véritable client en la présence d'Alexandre Mendy. Le jeune espoir portugais a plusieurs fois été secoué, mais rend dans l'ensemble une copie correct. Sorti à la pause suite à une alerte au pubis.

Mickaël Nadé (7)

Mickaz avait, lui aussi, le même client. Un duel particulièrement âpre avec Alex Mendy où les deux joueurs se sont rendus coup pour coup. Le stéphanois en sort gagnant au terme de la rencontre. Pas exempt de tout reproche lorsqu'il oublie l'attaquant du MHSC dans son dos. Sauvé par Larsonneur. Nadé confirme néanmoins qu'il sait répondre présent au cours des rencontres musclées que réserve la L2.

Ebenezer Annan (5)

Décisif sur le second but de Davitashvili avec une passe en retrait parfaite, la soirée du Ghanéen aurait pu mal tourner. Tout proche de l'expulsion sur son tacle non maitrisé, il a également offert un ballon de but à Savanier avec une relance ratée plein axe. Plus de peur que de mal.

Mahmoud Jaber (7)

Repositionné en milieu défensif, l'israélien s'est imposé comme le véritable patron du milieu de terrain. Une classe d'écart pour lui. Une activité impressionnante dans l'entrejeu. Déjà si précieux pour Horneland et l'ASSE. Attention à quelques pertes de balles qui aurait pu être dangereuse.

Florian Tardieu (6)

Un cran plus haut, l'expérimenté milieu de terrain a retrouvé un poste qu'il connait bien dans l'axe gauche. Sa connexion avec Davitashvili et sa qualité de passe ont été précieuse. Il aurait pu inscrire une belle reprise de volée, mais le cadre s'est dérobé. Match tout à fait correct pour Tardieu.

Igor Miladinovic (6)

Préféré à Aïmen Moueffek, il était le choix fort d'Eirik Horneland au milieu de terrain. Sa justesse dans les petits espaces a été déterminante pour ressortir du pressing montpelliérain. Un très bon match du Serbe qui confirme ses récents progrès. Son manque d'influence dans les 30 derniers mètres devra toutefois être amélioré pour passer un nouveau pallier.

Augustine Boakye (4)

Aligné sur l'aile droite de l'attaque, le ghanéen n'a pas été en réussite offensivement. S'il a bien aidé Ferreira dans son couloir, il n'aura que trop peu posé de soucis à la défense du MHSC. Sorti à la pause par précaution.

Lucas Stassin (4)

L'attaquant belge de l'ASSE enchaine sur le front de l'attaque. Match délicat pour lui face à une paire défensive qui avait décidé de le serrer de près. S'il a parfois pu combiner avec ses coéquipiers, il n'aura pas pesé autant qu'on aurait pu attendre de lui.

Dennis Appiah (5)

De retour sur les pelouses de L2, Dennis Appiah est entré à la pause. Pas simple dans une partie déjà très intense. En difficulté au départ, il aura finalement plutôt bien tenu son ancien coéquipier Mbuku.

Irvin Cardona (5)

Comme Appiah, le néo-international maltais est rentré à la pause dans le couloir droit de l'ASSE. Beaucoup de courses et d'envie. Il aurait pu être décisif, mais n'a pas toujours fait le bon choix pour permettre à l'attaque des Verts de sceller le résultat définitivement.

⭐ Zuriko Davitashvili (8)

Il était totalement passé à côté face à l'EAG. Cette fois, Zuriko Davitashvili était dans un grand soir. Un réalisme froid qui a porté l'ASSE ce samedi soir. Outre son doublé, l'état d'esprit du géorgien a été parfait. Présent dans le repli défensif, menace offensive constante pour Montpellier : pas de doutes, Davitashvili voulait se faire excuser.

👔 Eirik Horneland (6)

Plusieurs choix payant pour le technicien norvégien. Jaber repositionné en sentinelle pour une assise plus solide. La finesse de Miladinovic priorisé dans l'entrejeu. Et la confiance maintenue en Zuriko Davitashvili. Le pari d'Eirik Horneland a été payant. Il aura dû composer avec les blessures de Lamba et Boakye qu'il a préféré sortir à la pause. Une interrogation toutefois sur le peu de temps de jeu accordé à Joshua Duffus.

20 points après 9 journées. Si tout n'est pas parfait, l'entraineur de l'ASSE répond présent.