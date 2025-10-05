Zuriko Davitashvili a frappé fort contre la Paillade. Double buteur, l’attaquant géorgien a parfaitement lancé l’ASSE vers une victoire précieuse (0-2, J9 de Ligue 2). En conférence de presse, Eirik Horneland est revenu sur la prestation de son joueur, des propos relayés par Ici Saint-Étienne.

Annoncé sur le départ cet été, Davitashvili a longtemps cristallisé la frustration des supporters stéphanois. Et comme si les rumeurs de transfert ne suffisaient pas, l’ancien Bordelais n’avait plus trouvé le chemin des filets depuis la mi-août. Mais face à Montpellier, l’attaquant de 24 ans a pris ses responsabilités en inscrivant deux buts coup sur coup.

"C’est vraiment un joueur important pour nous"

Malgré son talent, le Géorgien n’a pas signé le meilleur départ de sa carrière. Eirik Horneland ne le cache pas : "C’est vraiment un joueur important pour nous. Depuis le début de saison, je trouve qu’il a eu un peu de mal à montrer tout l’impact qu’il peut avoir dans notre équipe. Il a mis un but fantastique contre Rodez, puis un autre très important contre Boulogne. Mais à part ces matchs-là, il n’a pas eu l’influence qu’on attendait."

Gêné par des pépins physiques, l’attaquant a également peiné à enchaîner. "Il est revenu de la trêve internationale diminué. Il n’a pas encore trouvé la continuité, et ce soir on a juste vu quelques éclats de son football."

"Il va falloir qu’il enchaîne" (Horneland sur Davitashvili à l'ASSE)

Si le coach norvégien se réjouit du réveil de son joueur, il en attend désormais davantage de régularité.

"Il va falloir qu’il enchaîne pour qu’on le voie plus impliqué sur des buts, des passes décisives, des occasions créées. On est très contents de lui. On s’est battus cet été pour le garder dans l’effectif. La saison dernière, il a été décisif sur 16 buts. Ça reste un joueur clé pour notre équipe", conclut le technicien norvégien.