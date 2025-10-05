Zuriko Davitashvili a signé son grand retour face à Montpellier. Auteur d’un doublé, l’attaquant géorgien a immédiatement mis l’ASSE sur de bons rails, permettant aux Verts d’empocher une victoire précieuse en Ligue 2 (0-2). L’ancien Bordelais s’est exprimé en zone mixte après la rencontre. Des propos tirés de Ici Saint-Etienne.

"C’est important de gagner contre Montpellier parce qu'ils ont une bonne équipe, des joueurs de qualité", a résumé Zuriko Davitashvili après la victoire des siens à La Mosson. Double buteur, l’attaquant de 24 ans a offert à ses coéquipiers une victoire une semaine seulement après la défaite face à Guingamp.

"Enchaîner après Guingamp ? C’était difficile"

Une semaine après leur premier revers de la saison, les Stéphanois devaient impérativement se relancer. "C’était un match difficile, reconnaît Zuriko Davitashvili, alors soulagé d’avoir accroché les trois points. Mais je pense qu’on a fait notre travail."

"Enchaîner après Guingamp ? Bien sûr que c’est difficile. Mais c’était important de décrocher cette victoire avant la trêve internationale. Après une défaite, revenir ici, à Montpellier, et gagner, c’est fort. On a fait le boulot, et notre plan a bien fonctionné."

L’ASSE encore en phase d’apprentissage

Obtenir cette victoire face au MHSC n’a pourtant pas été une mince affaire. Les Verts ont dû batailler pour conserver leur cage inviolée. "J’ai marqué rapidement, et je pense que ça a aidé l’équipe à garder de l’énergie malgré les difficultés."

Toujours lucide, le Géorgien rappelle que le travail reste quotidien : "Mais on travaille tous les jours. Chaque jour, on essaie de corriger nos erreurs, de mieux jouer, de mieux défendre. On est une équipe en construction, et on va s’améliorer avec le temps. Je trouve que le processus se passe bien, et qu’on a une bonne équipe. C’est un travail de longue haleine, mais je suis convaincu qu’on est sur la bonne voie. On fait encore quelques erreurs, mais c’est le football."

Davitashvili : "On est de retour"

Cette victoire efface les doutes et confirme la capacité de réaction de l’ASSE. Un message clair envoyé au reste de la Ligue 2. "Je pense qu’on a envoyé un message assez clair aux autres équipes. On est de retour. Ce sont les points qu’on voulait prendre. Et maintenant, on veut continuer à jouer un beau football. À domicile, avec 35 000 personnes derrière nous, c’est incroyable de vivre ça. Après la trêve, on sera de retour."

Et l’attaquant ne cache pas les ambitions stéphanoises : "On doit gagner les matchs, et notre objectif, tout le monde le connaît : c’est de remonter en Ligue 1."