L'ASSE recevait au stade Geoffroy Guichard l'équipe bretonne de Guingamp. Le match se déroulait ce samedi à 20h00 pour le compte de la 8e journée de ligue 2 et a vu les Verts s'incliner 2-3. Voici le top et flop de la rencontre.

L’ASSE a entamé la rencontre prudemment face à Guingamp, qui s’est rapidement montré menaçant. Malgré quelques occasions stéphanoises, ce sont les visiteurs qui ont ouvert le score par Hemia après une première tentative repoussée par Larsonneur (0-1). Les Verts ont néanmoins réagi avant la pause grâce à Boakye, dont la frappe déviée a permis d’égaliser (1-1). Au retour des vestiaires, Guingamp a repris l’avantage : Nlandu a profité d’un ballon mal repoussé pour marquer (1-2).

Saint-Étienne a alors poussé, mais Bartouche, solide, a repoussé les tentatives de Stassin. Le tournant est intervenu à la 79e minute avec le but d’Ahilé (1-3), suivi d’une échauffourée qui a conduit à l’expulsion de Bernauer. Réduits à dix, les Verts ont semblé condamnés malgré un sursaut de Nadé en fin de match (2-3). Trop imprécise et nerveuse, l’ASSE a concédé une défaite frustrante à domicile face à un Guingamp plus efficace.

Le Top de l'ASSE

Mickaël Nadé, irréprochable

Seul véritable joueur au niveau ce samedi, Mickaël Nadé a montré toute sa solidité défensive malgré l’absence de soutien. Concentré et impliqué dans les duels, il a souvent retardé l’échéance face aux offensives guingampaises. Son but dans le temps additionnel, qui ramène l’ASSE à 2-3, est venu récompenser une prestation aboutie. Malheureusement, trop esseulé en charnière, il n’a pas pu compenser les largesses de ses partenaires.

Les Flops de l'ASSE

Zuriko Davitashvili, soirée cauchemardesque

Le Géorgien a complètement manqué son match. Brouillon techniquement, incapable de créer le moindre décalage dans son couloir, il a donné l’impression de subir la rencontre. Son langage corporel en disait long : sans jus, sans essence, il n’a jamais pesé sur la défense adverse. Remplacé par Cardona à la 55e minute, son passage reste l’un des gros points noirs de la soirée.

Maxime Bernauer, de l’ombre à l’expulsion

Si sa première heure de jeu était correcte, son attitude sur le troisième but guingampais a coûté cher à l’ASSE. En retard, il a eu un geste d'humeur sanctionné par un carton rouge logique. Une expulsion qui fragilise encore plus une défense déjà en difficulté et qui devrait l’éloigner des terrains pour au moins deux matchs, en raison de la suspension automatique.

Eirik Horneland, tactiquement dépassé

Le coach stéphanois doit également assumer sa part de responsabilité. Jamais il n’a trouvé la parade face au plan bien huilé de Sylvain Ripoll. Comme trop souvent la saison dernière en ligue 1, Horneland s’est montré impuissant lorsque son schéma initial n’a pas fonctionné. Autre erreur pointée : l’absence de rotation. Dans une semaine à trois matchs, certains joueurs semblaient émoussés physiquement, manquant de jus et de lucidité dans les moments décisifs.

Une réaction attendue de l'ASSE à Montpellier

Cette défaite met fin à l’invincibilité des Verts et les prive de la première place. Un coup d’arrêt qu’il faudra vite digérer. Dès samedi prochain, l’ASSE se déplace à Montpellier, une formation qui va mieux et qui ne laissera aucun répit. Une réaction est indispensable pour repartir de l’avant et montrer que ce revers n’est qu’un accident de parcours.