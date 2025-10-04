Déplacement risqué pour l'ASSE ce weekend. Une semaine après avoir concédés la première défaite de la saison (Guingamp, 2-3), les Verts défient le MHSC à l'occasion de la 8e journée de Ligue 2. La Paillade connaît un début de saison mitigé, comme nous le détaille Maxime Reynaud (Midi Libre).

Montpellier HSC - ASSE

Journée 8 de Ligue 2

sam. 4 octobre, 20:00

Stade de la Mosson

beIN Sport 1

"Montpellier n’est pas un candidat à la remontée"

Tout juste relégués, les Montpelliérains espèrent retrouver rapidement le haut niveau. "Le président Laurent Nicollin avait annoncé qu’il serait bien de viser le top 5 à la fin de la saison, rappelle le journaliste. Pourquoi pas être barragiste et jouer quelque chose."

Mais entre ambition et réalité, l’écart reste important. "La réalité est un peu différente. Montpellier est une équipe en reconstruction. Zoumana Camara, le coach, a été très clair après la défaite face à Boulogne : Montpellier n’est pas un candidat à la remontée pour l’instant."

Toutefois, la saison est encore longue et le recrutement pourrait peser sur la durée. "Cela dit, vu le recrutement, avec des joueurs comme Alexandre Mendy ou Julien Laporte, Montpellier se positionne naturellement comme un candidat. Mais sur le terrain, dans le jeu, on n’y est pas encore. (...) Rien à voir avec Saint-Étienne. Montpellier est encore loin d’avoir les certitudes d’un vrai prétendant à la montée."

Le MHSC encore en reconstruction en Ligue 2 ?

Septième du championnat avant d’affronter les Verts, l’équipe de Zoumana Camara compte autant de défaites que de victoires (3).

"Globalement, ce début de saison montre une équipe qui se cherche, détaille Maxime Reynaud. Manque de repères, manque d’automatismes, effectif renouvelé… Montpellier se construit match après match. Camara aussi tâtonne : il découvre son groupe, essaie différents systèmes, différents joueurs."

"Chaque match a sa vérité, ajoute le journaliste de Midi Libre. Pris à défaut par le récent promu Boulogne, le MHSC est pointé pour un excès de confiance et un manque d’humilité. Contre Laval (ndlr : victoire 0-1), c’était au contraire de l’agressivité et une vraie présence dans l’état d’esprit. En début de saison, c’était souvent des premières mi-temps ratées et des secondes plus abouties. Là, l’équipe semble corriger ça. Mais au final, il y a encore très peu de certitudes", conclut Maxime Reynaud.

Un casse-tête face à l'ASSE ?

Bien que Saint-Étienne ait connu sa première défaite contre Guingamp, sur le papier, les Verts partent favoris. "Comment faire tomber les Verts ? Bonne question. Si la recette existait, tout le monde l’appliquerait. En conférence de presse, Camara a beaucoup insisté sur l’état d’esprit vu à Laval : de l’agressivité, de la combativité, mais aussi davantage de contrôle et de maîtrise dans le jeu. Mais Montpellier a du mal à le faire sur la durée", affirme le journaliste."

Les hommes d’Eirik Horneland devront cependant se méfier d’un atout montpelliérain bien connu : les coups de pied arrêtés.

"Cette équipe est dangereuse sur coups de pied arrêtés (ndlr : 5 buts sur 8), mais dans le jeu, ça reste poussif. Sa capacité à garder le ballon, à remiser, à être présent dans la surface change beaucoup de choses. Montpellier commence à mieux l’utiliser."

La victoire à Laval (0-1) a montré le meilleur visage de la Paillade depuis le début de saison. "L’équipe a enfin été constante sur 90 minutes, analyse Maxime Reynaud. Pas seulement par séquences, mais du début à la fin, solide dans l’état d’esprit. Oui, il y a eu les sept arrêts de N'gapandouetnbu, mais globalement, l’équipe a montré plus de solidité et s’est créée des occasions dans le jeu. Ce match peut servir de référence."