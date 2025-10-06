Face à Montpellier, l’ASSE a confirmé son bon début de saison avec une victoire solide et un réalisme clinique. Portés par un Davitashvili en feu et un Larsonneur décisif, les hommes d’Eirik Horneland ont fait le plein avant la trêve. Retour sur les enseignements de cette victoire lors de la 9ᵉ journée de Ligue 2.

Le ton est donné dès le coup d’envoi. À peine une minute passée que le match s’emballe : Pays trouve le poteau sur un centre dévié, et dans la continuité, Saint-Étienne frappe fort. Lancé en profondeur, Davitashvili slalome dans la défense montpelliéraine et ouvre le score après seulement 90 secondes de jeu.

Les Verts affichent une belle maîtrise technique dans le premier quart d’heure, mais Montpellier réplique par son intensité et la précision de Savanier sur coup de pied arrêté. À la 21e minute, Ngapandouetnbu repousse une frappe d’Annan, mais Davitashvili, à l’affût, double la mise d’une frappe puissante.

Les Héraultais ne lâchent rien : Mendy trouve une nouvelle fois le montant, tandis que Larsonneur, diminué physiquement, reste vigilant. La fin de période s’anime avec plusieurs avertissements distribués de part et d’autre. À la pause, l’ASSE mène 2-0, affichant une efficacité redoutable, tandis que le MHSC, malgré deux poteaux, reste menaçant.

La plus grosse alerte survient à la 67e : Mendy part seul au but, mais Larsonneur remporte son duel, impérial. Tardieu, lui, rate l’occasion du 3-0 quelques minutes plus tard. Moins précis offensivement, Sainté recule et subit, mais sa défense tient bon.

Au coup de sifflet final, Saint-Étienne s’impose 2-0 grâce à une première période pleine de réalisme et une solidité défensive exemplaire. Ce succès permet aux hommes d’Eirik Horneland de rejoindre Troyes et Pau en tête du classement avant la trêve, avec le plein de confiance.

Co-leaders, l’ASSE est à l’heure comptablement

Avec 20 points au compteur, comme Troyes et Pau, l’ASSE s’invite logiquement sur la plus haute marche du classement. Une performance remarquable pour une équipe encore en construction, mais qui a trouvé la bonne carburation. En 9 journées, les Verts affichent une régularité impressionnante, enchaînant les victoires face à des adversaires au profil varié.

Horneland a su imposer une rigueur défensive tout en conservant la fraîcheur offensive d’un groupe jeune et ambitieux. La dynamique est là : Sainté ne se contente plus de séduire, il gagne. Et surtout, il prend les points au bon moment — preuve d’une maturité retrouvée.

Miladinovic s’impose comme une vraie option au milieu pour l’ASSE

Discret mais incontournable sur le terrain, Igor Miladinovic s’affirme match après match comme une alternative crédible dans l’entrejeu. Son volume de jeu, sa capacité à casser les lignes et sa justesse dans les transmissions apportent un équilibre précieux à la formation stéphanoise.

Face à Montpellier, le Serbe a une nouvelle fois impressionné par sa lecture du jeu et son activité incessante. Il a permis à Horneland de s’offrir une palette tactique plus riche. Une montée en puissance qui pourrait bientôt faire de lui un titulaire indiscutable ?

Une efficacité offensive digne de la Ligue 1

Davitashvili, Stassin, Boakye : cette ligne offensive a le profil d’un trio de Ligue 1. Peu d’occasions, mais une capacité redoutable à les transformer. Avec 19 buts inscrits depuis le début de saison, l’ASSE s’appuie sur une attaque chirurgicale.

Le réalisme affiché à la Mosson en est la preuve : deux tirs cadrés, deux buts en début de partie. Ce sens du but, combiné à la vitesse et à la complémentarité des attaquants, permet à Sainté de faire la différence sans forcément dominer le jeu. Une efficacité “froide” qui rappelle les grandes équipes : celles qui gagnent même quand elles ne brillent pas.

Jaber en patron : la sentinelle tant recherchée ?

Depuis son repositionnement devant la défense, Mahmoud Jaber ne cesse d’impressionner. Face à Montpellier, il a livré une prestation pleine de maîtrise, coupant les trajectoires, orientant le jeu et imposant un calme précieux dans les temps faibles.

Véritable métronome, il semble avoir trouvé sa place dans le système d’Horneland. Son volume de jeu et sa sérénité font de lui cette sentinelle que le club cherchait depuis plusieurs saisons. Avec Jaber en point d’ancrage, la défense stéphanoise paraît plus sûre, et l’équipe dégage une solidité qui rappelle les plus belles heures de Geoffroy-Guichard.