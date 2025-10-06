L’ASSE brille encore en Ligue 2 : Zuriko Davitashvili et João Ferreira figurent dans l’équipe type de la 9e journée selon Sofascore.

Zuriko Davitashvili a été tout simplement étincelant ce week-end. Auteur d’un doublé décisif, le Géorgien a porté l’ASSE vers une victoire essentielle dans la course à la montée. Avec une note de 8,9, il s’impose comme l’un des meilleurs joueurs offensifs de la journée. En 87 minutes de jeu, il a affiché 100 % de tirs cadrés, un taux de passe réussie de 86 % et une activité constante sur son aile (53 ballons touchés).

Davitashvili, l’arme offensive des Verts

Sa prestation confirme sa montée en puissance depuis le début de saison. Son explosivité et sa précision devant le but en font un atout majeur pour Olivier Dall’Oglio, qui semble avoir trouvé en lui un élément capable de débloquer n’importe quelle défense de Ligue 2.

João Ferreira, la solidité retrouvée en défense verte

Dans un rôle plus discret, mais tout aussi précieux, João Ferreira s’est imposé comme un pilier défensif contre vents et marées. Avec une note de 8,2, le latéral droit portugais a livré une copie défensive quasi parfaite : 8 dégagements, 3 tirs bloqués, 2 tacles réussis et 8 duels au sol remportés.

Ferreira a combiné rigueur et justesse technique (83 % de passes réussies), tout en participant activement à la relance (8 passes longues réussies). Sa constance et son calme apportent une stabilité bienvenue dans une défense stéphanoise souvent sollicitée cette saison.

L’ASSE bien représentée, symbole d’une dynamique collective

La présence de deux Stéphanois dans le onze type de la journée traduit une tendance claire : l’AS Saint-Étienne retrouve des couleurs. Le collectif d’Eirik Horneland montre de plus en plus de maîtrise et d’efficacité, que ce soit dans les transitions rapides ou la gestion des temps faibles.

Avec des cadres comme Davitashvili et Ferreira au top de leur forme, les Verts envoient un message fort à leurs concurrents directs : l’ASSE est bien décidée à jouer les premiers rôles dans cette saison 2025/2026 de Ligue 2.

Source : Sofascore