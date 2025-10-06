Après une victoire essentielle sur la pelouse de Montpellier, l’ASSE aborde une nouvelle semaine placée sous le signe du travail et de la sérénité.

Les Verts, désormais co-leaders de Ligue 2, profitent de la trêve internationale pour recharger les batteries, corriger certains détails et préparer une série de matchs cruciaux.

Eirik Horneland a fixé le cap : soigner les blessures, conserver la dynamique, tout en consolidant les automatismes d’un collectif en pleine progression. Si plusieurs joueurs rejoignent leurs sélections nationales (Jaber, Davitashvili, Cardona, Stassin, Annan, Stojkovic, Nguessan), le staff stéphanois continue de travailler avec un groupe réduit.

Une semaine charnière, donc, entre bilan du premier tiers de saison, gestion de l’effectif et projection vers les prochaines échéances : Le Mans, Annecy, Pau, Red Star et Troyes.

Soigner et se reposer

Chico Lamba et Augustine Boakye, sortis à la pause face à Montpellier, pourront profiter de la treve pour souffler et se soigner. Si le premier est touché au publis, le ghanéen serait quant à lui "simplement" fatigué suite à une maladie qui a puisé dans ses réserves. La trêve tombe à pic pour eux.

ASSE : Le programme de la semaine 41

Lundi 6 octobre

Soins et entraînement des pros féminines à huis clos.

Mardi 7 octobre

Entraînement des pros ouvert au public au Centre sportif Robert-Herbin (10h45) et entraînement des pros féminines à huis clos.

ASSE.TV : Inside Match Week, épisode 12 !

Mercredi 8 octobre

Entraînement des pros à huis clos et entraînement des pros féminines à huis clos.

Jeudi 9 octobre

Entraînement des pros à huis clos et entraînement des pros féminines ouvert au public au Salif-Keita (10h30).

Vendredi 10 octobre

Entraînement des pros féminines à huis clos.

Le groupe pour #TEGGASSE (Coupe de la LFFP)

Challenge Espoirs (Journée 2) : ASSE - Nice à huis clos (13h)

Samedi 11 octobre

Coupe de la LFFP (Journée 2) : Thonon Evian Grand Genève - ASSE au stade Joseph-Moynat (15h)

Dimanche 12 octobre

U19 National (Journée 8) : ASSE - Cavigal Nice au stade Georges-Bereta (11h)

U17 National (Journée 8) : Lyon La Duchère - ASSE au stade de la Sauvegarde (15h30)

Source : asse.fr