ASSE. Montanier prévient : Wahi est un atout offensif important, mais Nice n'a pas qu'un seul bon joueur. Nice, Wahi, les penaltys et une charnière qui rassure. Philippe Montanier a détaillé les menaces niçoises sans jamais miser sur une faiblesse adverse.

Nice, une équipe à double visage

Montanier ne se fait pas d'illusions sur l'adversaire. « C'est difficile parce qu'ils ont vraiment alterné de bons matchs — on l'a vu pour la finale de Coupe — mais un match quelques jours avant contre Metz, moins bon. C'est une équipe qui a de la qualité dans son effectif avec de très bons joueurs, mais qui n'ont pas une régularité. D'ailleurs, ça explique leur classement et ça explique le nôtre aussi. » La régularité, justement, c'est ce qui rassemble les deux clubs cette saison. « On s'était préparé à tout, mais surtout on s'attend toujours à ce que Nice soit dans son meilleur standard. On ne peut pas miser sur une éventuelle faiblesse. »

Wahi, l'atout offensif à surveiller

Le retour d'Elyes Wahi dans le groupe niçois ne surprend pas Montanier — mais il ne le minimise pas non plus. « C'est vraiment une force en plus. Je trouve que c'est un très bon joueur, que j'ai vu démarrer à Montpellier. Il a une belle expérience du très haut niveau, que ce soit à Lens, à Marseille où il a connu la Ligue des Champions, et puis après en Allemagne. » Le coach stéphanois tempère aussitôt : « On l'a intégré dans notre préparation, mais on sait aussi que cette équipe de Nice n'a pas seulement un seul bon joueur, mais d'autres. »

ASSE : La charnière rassure

Côté défensif, le bilan des dernières semaines donne confiance. « C'est rassurant compte tenu des forces qui vont être en présence demain. C'est rassurant pour eux et pour nous sur le plan défensif de reproduire ces bonnes prestations. » Face à Wahi et aux offensifs niçois, la solidité défensive de l'ASSE sera un paramètre clé.

Les penaltys ? Nice y est rodé, l'ASSE aussi

Si le match doit aller au-delà du temps réglementaire, Montanier ne s'emballe pas malgré Maubleu. « Nos amis niçois sont passés deux fois en Coupe de France par les penaltys. Ils ont une expérience de plus. Ils sont plutôt très bons dans cet exercice. » Pas question pour autant de subir pour l'ASSE. « On ne mise sur aucune faiblesse de l'adversaire. L'objectif, c'est de gagner le match. Le mieux, c'est pendant le temps réglementaire. Si on doit aller au-delà, on s'y est préparé, on sera prêt. »

Source : conférence de presse Philippe Montanier, 28 mai 2026

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