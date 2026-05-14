Dans un petit peu moins d’un mois, le monde entier aura les yeux rivés sur l’Amérique du Nord pour la Coupe du Monde 2026. Les sélections révèlent tour à tour leurs représentants pour la compétition. La Nouvelle-Zélande vient d’annoncer sa liste de joueurs. Le joueur de l’ASSE, Ben Old espérait être convoqué.

Arrivé dans le Forez en juillet 2024, Ben Old débarquait en tant qu’international avec les kiwis. Après près de dix-huit mois délicats en Vert, le néo-zélandais a réussi à se faire une place dans le onze de l’ASSE dans un rôle auquel il n’avait sans doute pas pensé jouer au moment de sa signature.

Longtemps blessé au genou la saison passée, Ben Old avait réalisé une belle pré-saison avec le club ligérien. Buteur dès la première journée, l’ancien joueur de Wellington avait inscrit son premier but avec l’ASSE. Après ce match, le joueur néo-zélandais s’est tout de même vu sortir du onze. Une situation qu’il a évoquée récemment en exprimant son inquiétude pour une place à la Coupe du Monde.

Pendant la convalescence du joueur de l’ASSE, les Kiwis avaient obtenu leur billet pour l’Amérique du Nord en Juin prochain. En mars 2025, les All Whites se sont qualifiés pour la Coupe du Monde pour la troisième fois de leur histoire.

Old a trouvé sa place à l'ASSE

Après sa grave blessure et son faible temps de jeu à l’ASSE, Ben Old craignait de perdre sa place en sélection. La situation du néo-zélandais s’est arrangée en décembre dans le Forez. Lors de la rencontre à Dunkerque, il a remplacé Ebenezer Annan, blessé. Le natif d’Auckland était alors entré comme latéral gauche. Poste auquel il a ensuite débuté chaque rencontre depuis.

Débarqué comme ailier, c’est au poste de latéral gauche que Ben Old s’est installé comme titulaire à l’ASSE. Un repositionnement qui lui a permis de se rassurer quant à ses chances d’aller jouer la Coupe du Monde 2026.

La polyvalence du joueur stéphanois est un atout pour sa sélection qui va participer à son premier mondial depuis 16 ans. Pour rappel, les All-Whites défieront la Belgique, l’Egypte et l’Iran à partir de mi-juin prochain. Une poule abordable pour la Nouvelle-Zélande qui espère marquer l’histoire en obtenant a toute première qualification pour une phase finale.

Avant l’annonce de la liste officielle de sa sélection, Ben Old était bien parti pour obtenir une convocation pour disputer la Coupe du Monde.

La Nouvelle Zélande dévoile ses joueurs pour la Coupe du Monde

Présente dans le Groupe G à la Coupe du Monde, la Nouvelle-Zélande a dévoilé sa liste de joueurs sélectionnés pour disputer le mondial :

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Le joueur de l'ASSE, Ben Old sera bien présent pour cette Coupe du Monde !