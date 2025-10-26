Le journaliste d’investigation Romain Molina s’est une nouvelle fois attaqué à la direction de l’ASSE après la lourde défaite à Annecy (4-0). Dans un message sans filtre, il pointe du doigt l’égo d’Huss Fahmy et l’ambiance délétère qui régnerait en interne.

Dans une sortie aussi tranchante qu’habituelle, Romain Molina n’a pas mâché ses mots envers la nouvelle direction stéphanoise. Le journaliste indépendant dénonce « l’égo » des dirigeants actuels, notamment celui de Huss Fahmy, arrivé dans le sillage de la reprise du club par Larry Tanenbaum. « Je le répète depuis l’an dernier : l’égo des nouveaux dirigeants de Saint-Étienne, Huss Fahmy en tête, est un vrai problème. Ils pensent tout savoir car ils ont connu de grands clubs », a-t-il déclaré sur les réseaux sociaux.

Selon lui, cette attitude expliquerait en partie l’échec de la relégation en 2025, mais aussi les difficultés actuelles en Ligue 2, malgré un budget parmi les plus importants du championnat. Molina ironise même sur « l’absence de concurrence réelle » cette saison pour l'ASSE, soulignant que « rien ne justifie un tel retard ».

“Une ambiance horrible” et des doutes sur les transferts

Au-delà des résultats sportifs, le journaliste évoque une situation explosive en interne : « L’ambiance en interne est horrible depuis un moment à tous les niveaux. »

Il accuse la nouvelle direction de ne pas avoir “nettoyé le club en profondeur” après le départ de l’ancienne équipe dirigeante, tout en évoquant des soupçons sur certains transferts récents, notamment ceux liés au marché serbe. « Trois transferts serbes en un an, c’est une sacrée coïncidence ! » ironise-t-il, laissant entendre que certaines opérations mériteraient d’être éclaircies.

Des propos lourds de sens dans un contexte où la transparence financière et la gouvernance du club sont régulièrement questionnées par les supporters.

Tanenbaum (ASSE) et Fahmy dans le viseur

Molina ne s’arrête pas là. Il met également en cause Ivan Gazidis, bras droit de Tanenbaum, qu’il accuse « d'endormir le propriétaire » en lui faisant croire à un projet solide, alors que les résultats sportifs stagnent. « Gazidis endort le propriétaire, qui semble visiblement content de perdre des dizaines de millions d’euros pour des résultats très moyens. »

Enfin, le journaliste s’en prend à la communication du club, qu’il juge trompeuse : « Faire des photos avec les ultras, parler des jeunes, c’est bien. Mais la réalité, c’est qu’ils s’en foutent. »

Une charge sans concession, qui vient s’ajouter à un climat déjà tendu entre la direction et une partie du public forézien qui adhère de moins en moins aux choix de la nouvelle direction. Les propos de Molina, bien qu’à prendre avec prudence, relancent le débat sur la gestion du club et la cohérence du projet mené depuis la reprise.