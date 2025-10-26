L'ASSE faisait le court déplacement au parc des sports pour y affronter le FC Annecy. Une équipe qui ne lui réussi par puisqu'elle ne l'a jamais emporté lors de ces deux dernières venues (défaite 2-1 et un nul 1-1). Cela s'est confirmé encore hier soir avec une lourde défaite (4-0). Voici les tops et flops de la rencontre jouée ce samedi à 20h sur les antennes de BeIN Sport.

Les premières minutes ne sont pas de tout repos pour les Verts. Favoris contre Annecy ce sont bien ces derniers qui se montrent les plus dangereux. Et à la 6ᵉ minute, à la suite d’un centre venu de la gauche, Larose va lancer les Annéciens idéalement dans cette rencontre. Cinq minutes plus tard, Miladinovic va écoper d’un carton rouge mérité après une grosse semelle sur Billemaz.

Les Verts sont à 10. Aucun changement de joueurs n'a été fait du côté d’Horneland à la suite de cette expulsion. La première mi-temps est pauvre en occasions. La seule véritable occasion intervient quelques minutes avant la pause. Stassin tente un ballon piqué mais bute sur le portier adverse. Les 45 premières minutes se clôturent sur le score de 1-0.

L'ASSE s'effondre

Les Stéphanois sont de retour des vestiaires et les mêmes acteurs reprennent place. Annecy va doubler la mise : sur un nouveau centre cette fois venu de la droite. Quentin Paris trompe Larsonneur au premier poteau. 2-0 à la 67ème. Quelques minutes plus tard, sur un corner, Annecy marque le troisième but par l’intermédiaire de Touré.

Horneland se décide et change quatre joueurs dans la foulée : Old, Duffus, Cardona et Moueffek remplacent Davitashvili, Stassin, Boakye et Jaber. Dans le temps additionnel, les Verts encaissent un quatrième but. Rambaud participe au festival. L'ASSE est 4ᵉ et encaisse une deuxième défaite consécutive. Prochain match face à Pau, troisième ce mardi.

LES TOPS DE L’ASSE

Le parcage

Ils étaient plus de 2000 à donner de la voix pour les Verts. Mais ils n’auront pas réussi à transcender les Stéphanois. Les supporters de l’ASSE ressortent déçus de leur déplacement et c’est légitime tant la partition stéphanoise était pauvre !

LES FLOPS DE L’ASSE

Igor Miladinovic

Le milieu de l’ASSE a écopé d’un carton rouge à la onzième minute. Il a été auteur d’une grosse semelle. C’est logiquement que le rouge a été sorti. Reste à savoir combien de matchs de suspension prendra le joueur des Verts. Une chose est sûre, il ne sera pas de la partie contre Pau.

La défense

Sept buts encaissés en deux matchs. 4 ce samedi. Beaucoup trop pour une équipe favorite à la montée finale. Gros point faible l’an dernier en Ligue 1, la défense stéphanoise semble aujourd’hui manquer de confiance. Le retour de suspension de Bernaueur contre Pau devrait faire du bien !

Eirik Horneland

L’entraineur des Verts n’a pas su réagir après le rouge stéphanois. Les premiers changements sont intervenus à 20 minutes de la fin du temps réglementaire alors que le score était déjà de 3-0. Le Norvégien devra sans doute revoir ses plans lors des prochains matchs...

Le niveau de jeu stéphanois

À 11 comme à 10 les Verts ont été dépassés à Annecy. En manque d’inspiration offensive, c’est le premier match cette saison que les Stéphanois ne marquent pas. 2 petits tirs cadrés seulement en Haute-Savoie. Trop peu pour des Foréziens qui ont l’ambition de remonter dans l’élite.

Quentin Verchère