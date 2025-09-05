Nouveau visage de l’ASSE, Modibo Sissoko a débarqué en prêt en provenance du Guidars FC. À 18 ans, le jeune milieu offensif malien veut marquer les esprits dans le Forez.

L’histoire entre Modibo Sissoko et Saint-Étienne débute après un mercato intense. Longtemps pisté par le RB Salzbourg, le jeune international U17 malien a finalement choisi le Chaudron. Approché par plusieurs clubs européens, le joueur a multiplié les essais cet été, notamment en Autriche. Mais c’est dans le Forez qu’il a décidé de poser ses valises.

Un été mouvementé avant de choisir l’ASSE

Dans un entretien accordé à Africafoot, il revient sur cette période charnière : « L’été n’a pas été de tout repos pour moi et mes agents. J’ai réalisé plusieurs essais, notamment en Autriche. Nous avons identifié cette opportunité avec Saint-Étienne et convenu qu’il était essentiel de nous engager dans ce projet. »

Déterminé à s’imposer chez les Verts, il ajoute : « Je suis déjà en poste et tenais à remercier les supporters pour cet accueil chaleureux. Je donnerai tout pour le club. »

Une formation d’excellence, un mental en béton

Né en 2006 à Bamako, Modibo Sissoko a grandi dans le football malien. Après avoir débuté à la Magic Foot Académie, il intègre à 12 ans l’académie Jean-Marc Guillou (JMG), reconnue pour avoir formé plusieurs talents africains ayant percé en Europe. Comme Hamari Traoré ou Kamory Doumbia, Sissoko a été façonné dans l’exigence.

Il évolue également au Guidars FC, l’un des clubs les plus dynamiques de la capitale malienne, tout en grimpant les échelons avec la sélection du Mali U17, avec qui il décroche une troisième place lors du Mondial 2023. Un CV déjà bien rempli à seulement 18 ans.

Son tempérament de compétiteur transpire dans ses déclarations :

« Saint-Étienne est une très grande équipe, avec une histoire française et européenne. Je voulais un endroit chaud bouillant, et le Chaudron est un bel exemple. Je suis habitué à la pression, c’est comme ça que les meilleurs forgent leur mental. »

Une étape de développement avant le grand saut

Prêté par le Guidars FC avec option d'achat, Modibo Sissoko intégrera dans un premier temps l’équipe réserve, au Centre sportif Robert-Herbin. Objectif : progresser, s’adapter et montrer que son talent mérite un contrat longue durée dans le Forez.

« C’est une opportunité pour moi de progresser chaque jour, de donner le maximum pour l’équipe et d’apporter ma contribution. Je veux montrer mes qualités et continuer à grandir dans une équipe prestigieuse. », affirme-t-il avec ambition.

Source : Africafoot