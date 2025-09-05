Dylan Batubinsika a rejoint sa sélection nationale durant la trêve. Son objectif, qualifié la RD Congo dans les qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Retour sur cette rencontre disputée ce vendredi 5 septembre à 14h face au Soudan du Sud.

Sa convocation en sélection tombe à point nommé. Appelé pour affronter le Soudan du Sud puis le Sénégal, il entrevoit là une occasion de se ressourcer et de reprendre confiance, loin d’un contexte ligérien pesant.

La RD Congo de Batubinsika est bien partie !

Dylan Batubinsika traverse un début de saison compliqué à l’ASSE. Écarté du groupe stéphanois, le défenseur central ne figure plus dans les plans du coach norvégien et cherche désormais une porte de sortie. Plusieurs clubs se sont positionnés, mais à l’heure actuelle, il reste un joueur des Verts. En attendant, il pourrait retrouver le sourire avec la sélection. Avant d’affronter le Soudan du Sud, la RD Congo occupe la tête du groupe B avec 13 points, mais reste sous la menace directe du Sénégal et du Soudan. Deux rencontres décisives pour espérer conserver cette première place et garder le cap vers la Coupe du Monde 2026. La première des deux avait donc lieu ce vendredi à 14h. Retour sur ce match

Resumé de la rencontre

La RD du Congo s’est largement imposée face au Soudan du Sud (1-4) lors de la 7ᵉ journée des qualifications pour la Coupe du Monde 2026 (zone CAF, groupe B). Les Léopards ont rapidement pris les devants grâce à un doublé de Cédric Bakambu (13ᵉ, 36ᵉ). Juste avant la pause, l'ancien Vert, Nathanaël Mbuku a aggravé le score (45ᵉ+1), permettant à son équipe de rentrer aux vestiaires avec une confortable avance (0-3). Au retour des vestiaires, Yoane Wissa a enfoncé le clou (57ᵉ), confirmant la supériorité congolaise. Le Soudan du Sud a tout de même sauvé l’honneur grâce à K. Majak (68ᵉ), mais sans jamais inquiéter réellement son adversaire. Malgré quelques changements en fin de match, les Congolais ont conservé leur avance. Cette victoire nette permet à la RDC de rester dans la course à la qualification,. Dylan Batubinsika a joué l'intégralité de la rencontre. Il n'avait plus jouer depuis deux mois.