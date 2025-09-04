Le jeune milieu malien Modibo Sissoko s’est officiellement engagé avec l’ASSE. Arrivé en provenance du Guidars FC, il portera les couleurs vertes cette saison.

C’est désormais officiel. Après une période d’essai convaincante, Modibo Sissoko a signé à l’AS Saint-Étienne sous la forme d’un prêt avec option d’achat. Le club ligérien continue ainsi de miser sur des jeunes à fort potentiel, en s’attachant les services d’un milieu offensif de 18 ans, déjà international U17 avec le Mali. Formé à la prestigieuse académie JMG de Bamako, Sissoko a fait ses classes dans un environnement réputé pour sa rigueur technique.

L'ASSE mise sur la jeunesse

Déjà connu dans son pays pour ses performances avec Guidars FC et sa sélection nationale, il s’apprête à franchir une nouvelle étape de sa jeune carrière en rejoignant le centre sportif Robert-Herbin. Son profil complet a tapé dans l’œil du staff stéphanois. Sa capacité à jouer des deux pieds, son volume de jeu et sa projection vers l’avant pourraient en faire une vraie valeur ajoutée pour l’équipe réserve, voire plus.

Modibo Sissoko affiche ses ambitions

Le principal intéressé ne cache pas son envie de progresser au plus haut niveau sous le maillot stéphanois : "Travailler dur, progresser chaque jour et aider l’équipe réserve est mon projet avec l'AS Saint-Étienne. Mon objectif à plus long terme est aussi de pouvoir montrer toutes mes qualités pour mériter ma chance à l'échelon supérieur et un jour, intégrer l’équipe première. Je vais tout faire pour !"

Ces mots traduisent une détermination claire à saisir sa chance. Le jeune joueur arrive avec humilité, mais aussi avec une ambition marquée. Après un parcours brillant en club comme en sélection, il entend bien prouver sa valeur à chaque entraînement.

Loïc Perrin valide le choix du club

Du côté de la direction sportive, la satisfaction est de mise. Loïc Perrin, directeur sportif de l’ASSE, s’est exprimé à l’issue de la signature : "Nous sommes très contents d'accueillir Modibo au club. C'est un jeune milieu de terrain à vocation offensive et avec de vraies qualités techniques. Il a effectué un essai très intéressant et nous souhaitons continuer avec lui. Nous allons l'accompagner pour lui permettre la meilleure adaptation possible afin qu'il puisse exprimer pleinement son potentiel."

En misant sur Modibo Sissoko, l’ASSE perpétue une tradition chère au club : celle de faire confiance à la jeunesse africaine. Avec un environnement propice au développement et un encadrement solide, le jeune Malien aura toutes les cartes en main pour grandir… et peut-être s’imposer chez les pros.

Source : AS Saint-Étienne