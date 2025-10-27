Expulsé dès les premières minutes face à Annecy, le milieu serbe de l’ASSE Igor Miladinovic pourrait écoper d’une sanction importante. Retour sur un nouvel écart d’un joueur au tempérament aussi fougueux que prometteur.

Ce samedi soir, l’AS Saint-Étienne a vécu une soirée cauchemardesque à Annecy. Battus 4-0, les Verts ont rapidement été réduits à dix après l’expulsion d’Igor Miladinovic. Entré avec l’envie de bien faire, le jeune milieu serbe a été sanctionné d’un carton rouge direct pour une semelle dangereuse sur le tibia d’un adversaire.

Un geste d’autant plus regrettable qu’il a plombé d’entrée les espoirs stéphanois dans cette rencontre déjà tendue. L’arbitre n’a pas hésité une seconde : faute grossière, exclusion immédiate, logique.

Miladinovic, récidiviste en puissance ?

Ce n’est pas la première fois que le nom d’Igor Miladinovic revient dans la rubrique discipline. En mars dernier, avec la réserve de l’ASSE, il avait déjà été expulsé après… seulement 14 secondes de jeu contre Chassieu Décines FC en National 3. Une intervention jugée dangereuse, le pied haut, qui lui avait valu trois matchs de suspension ferme.

Un précédent qui pourrait peser dans la balance de la Commission de Discipline de la LFP. Si la répétition des faits est prise en compte, la sanction pourrait être alourdie par rapport au barème standard.

Quelle sanction pour une faute grossière ?

Selon le règlement disciplinaire de la LFP, une « faute grossière » – c’est-à-dire une action mettant en danger l’intégrité physique d’un adversaire – entraîne généralement de 3 à 4 matchs de suspension.

Dans le cas d’Igor Miladinovic, l’arbitre a clairement mentionné une semelle au tibia, un geste non maîtrisé et dangereux. Compte tenu de son passif récent, le milieu serbe pourrait écoper d’au moins trois matchs de suspension, voire quatre, si la commission estime qu’il s’agit d’une récidive. Une nouvelle sanction qui tombe mal pour le jeune joueur, alors qu’il espérait s’imposer dans le onze de l’effectif professionnel.

Un talent brut à canaliser

Prometteur balle au pied, Miladinovic doit désormais apprendre à canaliser certains de ses gestes. Sa fougue, souvent saluée à l’entraînement, ne doit pas devenir un handicap en match. Le staff stéphanois, conscient du potentiel du joueur, devra l’aider à corriger ses gestes excessifs pour éviter que ces épisodes ne se répètent.

Car derrière chaque expulsion, ce sont des opportunités perdues dans une saison où chaque minute compte. Et pour l’ASSE, en quête de stabilité et de sérénité, la discipline doit redevenir une priorité.