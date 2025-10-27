Avec trois défaites sur les quatre derniers matchs, les Verts vivent une période très délicate d'un point de vue collectif. Mais à l'image de Lucas Stassin il y a quelques semaines, les joueurs de l'ASSE doivent aussi pour certains gérer leurs situations personnelles. C'est le cas de Ben Old, qui vient de changer d'agence.

L'international néo-zélandais bénéficie d'un temps de jeu réduit en Ligue 2. Après avoir débuté la saison avec un but et une passe décisive face à Laval (3-3), Ben Old n'a été aligné d'entrée qu'une seule fois depuis (contre Clermont, le 13 septembre). Une situation qui nous éclaire à propos de la réflexion autour d'un prêt qui avait émergé cet été.

Ben Old signe avec une agence bien connue de l'ASSE

Dans les derniers jours du mercato estival, Ben Old avait été annoncé par nos soins comme potentiellement partant. En effet, l'ailier avait été placé sur la liste des prêts par l'ASSE. Plusieurs clubs de seconde division, dont Guingamp, ainsi que Charleroi s'étaient notamment manifestés. Les Verts avaient toutefois refusé l'idée d'un prêt en Ligue 2 et n'avaient pas réussi à trouver un accord avec un club à l'étranger. Ben Old était donc resté en Vert, avec l'idée de gratter un maximum de temps de jeu malgré une ligne offensive très concurrentielle.

Représenté jusqu'ici par l'agence Football Asset Management de la famille Graham, Ben Old a choisi de changer d'agence récemment. Le Néo-Zélandais a en effet quitté les représentants avec qui il avait signé à l'ASSE pour rejoindre Kemari, agence de Pierre Ducrocq ou encore de Johann Chambost (frère de Dylan). En rejoignant Kemari, Ben Old intègre une structure bien implantée dans le foot français et plus particulièrement à l'ASSE. Anthony Briançon, Louis Mouton et Dylan Chambost sont notamment sous contrat avec cette agence, qui gère aussi les intérêts de Jules Mouton, petit frère de Louis et membre du groupe réserve des Verts.