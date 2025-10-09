Solide dès l'entame de saison, Mickaël Nadé est un des piliers de la défense stéphanoise. Malgré des sollicitations, le joueur formé à l’ASSE a choisi de rester pour porter le projet de remontée. Extraits de son entretien paru sur le magazine Tribune Verte.

« Je suis resté serein. C’est vrai qu’il a fallu digérer la descente, mais dans ma tête, c’était clair : je voulais rester », confie Mickaël Nadé, lucide et déterminé. Malgré la relégation en Ligue 2, le défenseur central n’a jamais envisagé de fuir le navire. « C’est toujours valorisant d’avoir des sollicitations. Mais je me sens bien ici, j’ai été formé au club, j’ai mes repères. »

À 26 ans, Nadé fait désormais figure d’ancien au sein d’un effectif largement renouvelé cet été. « Mon rôle a changé. Je commence à être un des plus expérimentés, donc j’accompagne les jeunes et les nouveaux. C’est une mission que j’accepte avec plaisir », souligne celui qui partage désormais la charnière avec Chico Lamba.

Une saison à bien lancer pour Nadé

L’entame de saison a pourtant été difficile. « J’étais un peu blessé cet été. Pour la préparation, ce n’était pas top. Et le premier match à Laval ne s’est pas bien passé. Mais j’ai vite voulu me rattraper », explique-t-il. Et il l’a fait, notamment face à Grenoble, où il a inscrit un but décisif du pied droit. « C’est rare, mais ça fait plaisir ! »

S’il sait qu’il peut encore progresser, notamment sur sa lecture du jeu, Nadé reste une pièce importante du dispositif stéphanois. « Je dois mieux gérer certaines situations, surtout dans les moments où on subit. C’est là qu’on voit les leaders », reconnaît-il avec lucidité.

Objectif Ligue 1, mais sans pression

La Ligue 2 est un marathon, et Nadé le sait mieux que personne. « On espère monter, bien sûr. Mais on ne va pas s’enflammer. La L2, c’est un championnat difficile. Il n’y aura pas de matchs faciles. Cette remontée, il faudra aller la chercher », insiste-t-il.

Sur le mercato, le défenseur se montre mesuré : « Le club a été ambitieux, mais on verra sur le terrain si ça paie. » Il salue la stabilité de certains cadres, comme Zuriko Davitashvili ou Lucas Stassin. « Ce sont des gars importants. Les garder, c’était essentiel. »

Décrit comme un pilier dans le vestiaire, Mickaël Nadé veut porter les Verts vers le haut. « On veut retrouver notre place. Saint-Étienne, c’est un club qui inspire le respect. On sait ce qu’on représente », conclut-il avec la détermination d’un vrai soldat vert.