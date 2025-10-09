Formé à l’AS Saint-Étienne, Djylian N’Guessan poursuit sa belle aventure au Mondial U20 avec l’équipe de France. Après une phase de groupes contrastée, les Bleuets de Bernard Diomède ont décroché leur billet pour les huitièmes de finale face au Japon.

À seulement 17 ans, Djylian N’Guessan découvre les exigences du haut niveau international. Aligné à deux reprises lors de la phase de groupes, l’attaquant stéphanois a su se montrer actif et altruiste dans le jeu offensif tricolore. Si la France a alterné le bon et le moins bon avec une victoire face à l’Afrique du Sud (2-1) et une défaite cinglante contre les États-Unis (0-3), le succès éclatant face à la Nouvelle-Calédonie (6-0) a redonné confiance au groupe.

Sous la direction de Bernard Diomède, cette génération U20 s’appuie sur une philosophie de jeu ambitieuse, basée sur la possession et la mobilité.

France – Japon : le test grandeur nature pour les Bleuets et N'Guessan

Grâce à leur large victoire lors du dernier match de poule, les Bleuets se sont qualifiés parmi les meilleurs troisièmes du tournoi. Leur prochain adversaire, le Japon, s’est montré redoutable lors du premier tour avec trois victoires en trois matchs. Cette confrontation, disputée dans la nuit de mercredi à jeudi à Santiago, s’annonçait intense.

Les Japonais, réputés pour leur rigueur tactique et leur rapidité d’exécution, constituaient un vrai défi pour la défense française. Côté tricolore, Bernard Diomède pouvait compter sur une attaque retrouvée et un groupe déterminé à prouver sa valeur. Tous les regards stéphanois étaient tournés vers Djylian N’Guessan, symbole de cette jeune génération ambitieuse issue de la formation stéphanoise.

Le résumé de la rencontre

C'est un petit miracle qui a eu lieu à Santiago. L’équipe de France U20 s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde au Chili en venant à bout du Japon (1-0, a.p.), mercredi soir, au terme d’un match étouffant. Longtemps malmenés par une équipe japonaise séduisante, les Bleuets ont fini par s’en sortir grâce à un penalty transformé par Lucas Michal dans les ultimes secondes de la prolongation.

Après une main d’un défenseur nippon dans la surface, l’arbitre a consulté la VAR avant de désigner le point de penalty. Michal, l’attaquant de l’AS Monaco, n’a pas tremblé : frappe sèche, lucarne opposée, gardien pris à contre-pied (120e+3). Une délivrance pour les jeunes Français, qui ont longtemps cru devoir passer par la cruelle séance de tirs au but.

Avant cela, les joueurs de Bernard Diomède ont souffert. Solides défensivement mais peu inspirés offensivement, ils ont concédé de nombreuses occasions dangereuses : une barre, un poteau et plusieurs interventions décisives du gardien Lisandru Olmeta, impeccable sur sa ligne. En chiffres, les Japonais ont tiré 24 fois (8 cadrés), contre seulement 15 tentatives pour les Bleus (4 cadrées).

Mais la réussite a changé de camp au meilleur moment. Face à une équipe japonaise jusque-là invaincue et toujours imperméable défensivement, les Bleuets ont fait preuve de courage et d’abnégation pour décrocher leur billet pour les quarts de finale. L’explosion de joie au coup de sifflet final contrastait avec l’abattement des joueurs nippons, conscients d’avoir laissé passer leur chance.

Grâce à ce succès héroïque, la France rejoint le dernier carré du tableau où elle affrontera la Norvège, tombeuse du Paraguay (1-0). Le rendez-vous est fixé dans la nuit de dimanche à lundi (coup d’envoi 1h00). Un nouveau défi de taille pour Djylian N’Guessan et ses coéquipiers, désormais portés par une dynamique de miraculés.