Avec quatre victoires sur leurs cinq derniers matchs, l’AS Saint-Étienne s’offre une trêve internationale dans les meilleures dispositions. Entre confiance retrouvée, équilibre tactique et intégration des jeunes, Eirik Horneland et ses hommes abordent la suite du championnat avec ambition.

L’AS Saint-Étienne termine ce premier bloc de compétition sur une note très positive. En allant s’imposer à Montpellier (0-2), les Verts confirment leur montée en puissance et leur statut de candidat déclaré à la remontée en Ligue 1.

Sous la houlette d’Eirik Horneland, les Stéphanois ont pris 12 points sur 15 possibles, une performance qui témoigne de la régularité et de la rigueur collective enfin retrouvées. L’équipe s’est transformée, à la fois dans son approche tactique et son état d’esprit.

Le technicien norvégien, arrivé l'hiver dernier, semble avoir trouvé la bonne formule. Le bloc défensif s’est solidifié, à l’image d’un Nadé impérial, tandis que l’attaque a retrouvé son efficacité grâce au réalisme retrouvé de Stassin et à la créativité d’un Davitashvili inspiré.

Cette série permet aux Verts de se replacer idéalement dans les premières places du classement. Plus qu’une embellie, c’est une confirmation : l’ASSE avance désormais avec méthode, et surtout avec confiance.

Une trêve internationale au timing idéal

Cette pause dans le calendrier arrive à point nommé. Après cinq rencontres intenses, l’effectif stéphanois va pouvoir souffler, même si le groupe sera amoindri par de nombreux départs en sélection. Pas moins de neuf joueurs sont appelés avec leur équipe nationale : Cardona (Malte), Batubinsika (Congo), Old (Nouvelle-Zélande), Stassin (Belgique Espoirs), Jaber (Israël), Annan (Ghana), Davitashvili (Géorgie), El Jamali (France U19) et Stojkovic (Serbie U20).

Ces absences modifient l’organisation de la semaine à L’Étrat. Le staff technique a prévu un programme centré sur la régénération physique et mentale, ponctué de séances plus légères et d’ateliers spécifiques. Eirik Horneland profite également de cette accalmie pour affiner certains principes de jeu et ajuster son animation offensive, notamment dans la transition rapide.

Cette gestion maîtrisée du temps de travail est un élément clé pour maintenir la dynamique. Car à la reprise, un nouveau marathon attend les Stéphanois : cinq matchs en 21 jours, un enchaînement décisif pour confirmer leur statut.

Les jeunes de l’ASSE profitent de la trêve

Avec un effectif professionnel réduit, la trêve est aussi l’occasion pour le staff de faire une revue d’effectif et d’intégrer plusieurs jeunes du centre de formation.

Parmi eux, Noah Moulin, Paul Eymard et Kevin Pedro participent aux entraînements du groupe pro. Mais ce sont surtout Maedine Makhloufi et Samy Achour, les deux latéraux de la réserve, qui se sont ajoutés cette semaine en s’entraînant avec les professionnels.

Cette ouverture vers la jeunesse fait partie intégrante du projet de Horneland, qui mise sur un groupe élargi et compétitif, capable de s’adapter aux rotations et aux blessures. Pour les jeunes, c’est une expérience précieuse, au contact de joueurs aguerris, dans une équipe qui retrouve une identité forte et un jeu de possession assumé. Pour le coach, c’est aussi l’occasion d’observer les futures solutions internes en cas de besoin, notamment avant le prochain mercato.

Un calendrier décisif pour la remontée

La suite s’annonce dense. Dès la reprise, l’ASSE enchaînera cinq rencontres capitales : Le Mans (18 octobre), Annecy (25 octobre), Pau (28 octobre), Red Star (1er novembre) et Troyes (8 novembre).

Trois de ces adversaires figurent dans le haut du tableau (Red Star, Pau, Troyes), ce qui confère à cette série une importance stratégique. En cas de nouveau bon passage, les Verts pourraient s’installer durablement dans le top 2 avant la prochaine trêve, synonyme de montée directe.

Horneland le sait : la montée se joue sur la constance. L’ASSE devra confirmer sa solidité tout en continuant à progresser dans le jeu. Cette trêve, synonyme de repos pour certains et de travail pour d’autres, pourrait bien être le tremplin vers une fin d’année 2025 pleine de promesses pour tout un peuple vert.