Prolongé jusqu’en 2028, Mickaël Nadé attise les convoitises en ce mercato estival. Deux clubs anglais et une formation italienne s’intéressent de près au défenseur central formé à l’ASSE. Le club, lui, n’a aucune intention de le brader.

Alors qu’il fêtera bientôt l’anniversaire de sa prolongation jusqu’en 2028, Mickaël Nadé pourrait bien tourner la page stéphanoise. D’après les informations du Progrès, deux clubs de Championship, le très compétitif deuxième échelon anglais, suivent de près le défenseur. Mais ce n’est pas tout : l’Hellas Vérone, pensionnaire de Série A, a également manifesté un intérêt concret.

À 26 ans, Nadé arrive à un moment charnière de sa carrière. Cadre défensif des Verts la saison passée, il pourrait être tenté par un nouveau challenge à l’étranger, notamment pour franchir un cap dans un championnat plus exposé. L’ASSE, qui lui a renouvelé sa confiance il y a un an, est cependant loin d’avoir dit son dernier mot dans ce dossier.

L’ASSE fixe ses conditions pour un départ

Chez les dirigeants stéphanois, on ne parle pas d’un joueur en fin de cycle. Mickaël Nadé reste considéré comme une pièce importante du projet de stabilisation et de progression en Ligue 2, voire de remontée en Ligue 1 à court terme. Son profil de joueur expérimenté, formé au club et capable de guider une défense, est précieux.

C’est pourquoi aucune vente ne sera faite à prix cassé. Si l’ASSE est prête à écouter les offres, elle ne s’alignera pas sur des montants jugés insuffisants. Le board ligérien espère capitaliser sur la valeur marchande de son joueur, surtout après une saison où il a enchaîné les prestations solides et démontré un vrai leadership.

Même si la charnière Lamba/Bernauer semble être celle qui commencera la saison, Nade a l'avantage d'être le seul gaucher de l'effectif qui peut évoluer au poste de défenseur central.

Un été décisif pour le défenseur stéphanois

Le mercato estival s’annonce donc déterminant pour l’avenir de Mickaël Nadé. D’un côté, la stabilité et l’ambition d’un projet collectif à Saint-Étienne ; de l’autre, l’attrait de championnats compétitifs et plus médiatisés. Le joueur reste attentif aux propositions.

Pour l’ASSE, il s’agira d’un subtil équilibre à trouver entre ambition sportive et logique économique. Car même si le club a déjà bien avancé dans son mercato, le départ de Nadé laisserait un vide qu'il faudra combler. Beres Owusu donne satisfaction mais l'idée de recruter un axial gaucher pourrait prendre de l'ampleur !

Affaire à suivre de très près dans les prochaines semaines.