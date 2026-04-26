Depuis plusieurs semaines, ce match du 25 avril était coché par Yannick Chandioux, le coach de l'ASSE. Avec 12 points au compteur avant la rencontre, Montpellier et les Vertes se disputaient une finale pour tenter de se maintenir en Arkema Première Ligue. Défaite interdite, et même victoire obligatoire ! Retour sur l'avant-dernière journée d'Arkema Première Ligue.

Dès la fin de la rencontre entre le PSG et l'ASSE, perdue 2-0, Yannick Chandioux parlait déjà de la rencontre suivante. "On aurait aimé faire un coup ce soir, mais ce qui est important, c’est de basculer sur le match de samedi avec de la confiance et de la combativité, car j’ai vu de bonnes choses dans ce domaine."

Après la victoire de Lens face au Havre, ce match est devenu encore plus important pour l'ASSE. Pour se maintenir, il ne faut surtout pas terminer dans les deux dernières positions, une place que les Stéphanoises occupaient avant ce match face à Montpellier. Dans le même temps, tous les regards sont tournés vers le match entre Lens et l'OM.

La composition de Montpellier - ASSE

XI de départ : Pinguet, Kelley, Meadows, Gajic, Tapia, Bataillard, Bien-Aimé, Cambot, Istocki, Bradford-Williams et Hornemann.

Dès le coup d’envoi, les deux équipes imposent un rythme élevé, sans phase d’observation. Les Montpelliéraines exploitent bien les côtés et mettent rapidement en difficulté la défense stéphanoise. Très en vue cette saison, Justine Roquet concrétise cette domination en ouvrant le score à la 17e minute (1-0). Les Vertes plient mais ne rompent pas immédiatement. Sofie Hornemann se montre dangereuse à plusieurs reprises et pousse la gardienne Chloé N’Gazi à intervenir, notamment en fin de première période. Malgré ces tentatives, le score reste inchangé à la pause, avec un but de retard pour Saint-Étienne.

Au retour des vestiaires, les Stéphanoises sont encore mises sous pression. Sur une tête défensive d’Aleksandra Gajic mal négociée, l’attaquante adverse récupère le ballon, mais Alice Pinguet réalise un sauvetage décisif sur sa ligne. L’entrée de Nadjma Ali Nadjim à l’heure de jeu apporte du dynamisme et oblige Montpellier à reculer. Les occasions se multiplient pour les Vertes, sans réussite. Malgré leurs efforts, elles ne parviennent pas à revenir au score et s’inclinent finalement sur la plus petite des marges, compromettant un peu plus leurs espoirs de maintien.