Après un début de mandat presque parfait sous Philippe Montanier, l’ASSE traverse sa première vraie zone de turbulences. Deux défaites consécutives, aucun but marqué : les Verts sont en plein doute au pire moment.

L’embellie aura été courte mais marquante. À son arrivée, Philippe Montanier avait totalement relancé l’AS Saint-Étienne. Avec 7 victoires et 2 matchs nuls, les Verts affichaient un rythme de promu direct. Solides, efficaces et sûrs de leur force, ils semblaient avoir trouvé la bonne formule pour retrouver la Ligue 1.

Mais en l’espace de deux rencontres, tout s’est grippé.

Les défaites face à Bastia (0-2) puis Troyes (0-3) ont stoppé net cette dynamique. Plus inquiétant encore, les Stéphanois n’ont inscrit aucun but lors de ces deux matchs. Une première cette saison. L’attaque, jusque-là inspirée, s’est brusquement éteinte.

ASSE : une défense qui vacille soudainement

Ce qui surprend le plus, c’est la chute brutale des certitudes défensives. Avant cette série noire, l’ASSE affichait des statistiques impressionnantes. Avec seulement 6 buts encaissés depuis le début d'année 2026, les Verts possédaient la meilleure défense parmi les grands championnats européens, D1 et D2 confondus.

Un véritable exploit.

Mais en deux matchs, tout s’est effondré. Cinq buts encaissés contre Bastia et Troyes. Une défense jusque-là imperméable qui a montré des signes inquiétants de fragilité. Mauvais placements, blessures de certains joueurs, duels perdus, manque d’agressivité… Les signaux sont clairs.

Philippe Montanier va devoir rapidement trouver des solutions. Car sans cette solidité, l’ASSE perd son principal atout.

Une attaque en panne, un scénario inquiétant

Au-delà de la défense, c’est toute l’animation offensive qui inquiète. Les Verts n’y arrivent plus. Moins de mouvements, moins de justesse technique, et surtout une inefficacité criante devant le but.

Cette double panne – offensive et défensive – arrive au pire moment de la saison. Car derrière, la concurrence ne faiblit pas. Et l’objectif de montée directe, qui semblait à portée de main, commence à s’éloigner.

Dans le Forez, la tension monte.

L’idée de devoir passer par les playoffs devient de plus en plus réaliste. Et pour les supporters stéphanois, ce scénario a tout du cauchemar. Long, incertain, piégeux… Le chemin vers la Ligue 1 via les barrages s’annonce comme un véritable chemin de croix.

Le prochain match contre Rodez sera déjà décisif. Pour relancer la machine. Ou plonger un peu plus dans le doute.