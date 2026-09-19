Les Verts de Ian Cathro se déplaçaient sur la pelouse du FC Metz à l’occasion de la 7ème journée de Ligue 2. L’ASSE retrouvait ce samedi soir un stade Saint-Symphorien chargé de souvenirs. C’est à Metz, le 2 juin 2024, que les Verts avaient arraché leur retour en Ligue 1 après un nul 2-2 au terme des prolongations lors du barrage retour. Plus de deux ans après, le décor était le même mais l’enjeu différent. Retrouvez au micro de beIN Sports les principales réactions des joueurs après cette rencontre, conclue sur le score de 2-2.

Jessy Deminguet (Joueur de FC Metz) : "Bien sûr qu'il y a de la fierté parce qu'on n'a pas baissé les bras. Après, il y a aussi de la frustration sur l'ensemble du match. Je trouve que, dans un temps faible, on prend trop de buts. C'est dommage, parce qu'on doit savoir faire le dos rond dans ces moments-là.

Mais je suis fier de tout le monde parce qu'on n'a rien lâché. Il y a aussi eu des décisions qui, à un moment donné, n'ont pas tourné en notre faveur. C'est comme ça, c'est le football. On va essayer de rebondir. On sortait d'un match compliqué au Red Star et on voulait faire mieux. Je pense qu'on a montré un beau visage et un état d'esprit irréprochable."

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"On n'a pas lâché. On s'est dit qu'il restait encore 20 minutes et que, dans le football, tout était possible. Je trouve qu'on a ensuite lâché un peu plus les chevaux et gagné davantage de duels. On revient à 2-2. Donc oui, il y a de la fierté, mais aussi de la frustration sur l'ensemble du match."

Bouna Sarr (Joueur de FC Metz) : "Oui, il fallait aller le chercher. On va dire qu'on a limité la casse parce que ça nous aurait fait mal de perdre ce soir devant notre public. C'est déjà un bon point de pris face à une belle équipe de Saint-Étienne.

Il ne faut pas non plus nous enlever notre mérite. On a joué contre la meilleure équipe du championnat jusqu'à présent. Maintenant, la trêve va arriver. On va pouvoir se reposer et essayer de repartir sur une bonne dynamique."

Boakye (ASSE) : "L'objectif était de gagner le match"

Augustine Boakye (Joueur de l’ASSE) : "L'objectif était de gagner le match, mais on prend un point à l'extérieur. Ce n'est pas mal. On avance quand même un peu. Quand on a mené 2-0, on est restés trop bas. Ils en ont profité et ont marqué deux buts."

Sur sa performance :

"Je pense que mes coéquipiers m'aident beaucoup parce qu'ils me comprennent. Moi aussi, je les comprends. C'est vraiment grâce à eux aussi."

Sur le but du 2-0 :

"Oui, ça va très vite. J'étais seul et je voulais simplement marquer pour faire 2-0 et nous donner deux buts d'avance."