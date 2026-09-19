L’ASSE retrouvait la Ligue 2 ce samedi soir à l’occasion de 7ème journée. Les Verts de Ian Cathro se déplaçaient sur la pelouse de FC Metz. Retrouvez au micro de beIN Sports les principales réactions des deux entraîneurs après cette rencontre, conclue sur le score de 2-2.

Luc Holtz (Entraîneur de FC Metz) : "Défensivement, dès la première minute, c'était très costaud. Il faut dire qu'aujourd'hui, à mon avis, on a joué la meilleure équipe de Ligue 2. Tout ce qu'ils font avec le ballon est très précis, ça va vite et c'est techniquement très bien rodé. Je trouve qu'on a très bien défendu et qu'on a aussi su concrétiser nos occasions.

Sur la situation du penalty, il faut que je revoie les images pour savoir s'il y a penalty ou non. En deuxième mi-temps, ils ont augmenté la pression et c'est à ce moment-là qu'on a encaissé les buts. Je pense aussi qu'en phase de possession, on était peut-être un peu trop sous pression. Finalement, le 2-0 nous a peut-être libérés parce qu'ensuite, on a mis une grosse pression et on est revenus à 2-2."

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"La réaction sur la fin prouve que les joueurs ont envie. On a une équipe jeune. On sait qu'on ne peut pas gagner tous les matchs, surtout face à des adversaires de cette qualité. Donc aujourd'hui, on est satisfaits de prendre ce point."

"Saint-Étienne a augmenté la pression et on a commencé à balancer un peu trop le ballon. On ne voulait pas prendre trop de risques et, à ce moment-là, on n'était pas bons avec le ballon. Heureusement, on a ensuite élevé notre niveau dans la possession. On est revenus sur la fin parce qu'on a aussi augmenté notre pressing. Avec l'entrée de [nom inaudible], je pense qu'on a mis davantage de pression sur la défense adverse, surtout sur leurs sorties de balle. Cela nous a été bénéfique."

Sur les espaces laissés en seconde période :

"Oui, on était trop ouverts. C'est surtout le cas sur le deuxième but. C'est une situation de transition : quand tu es mené 1-0, tu prends un peu plus de risques et tu t'exposes davantage. On connaissait leur qualité dans le jeu de transition et ils nous ont punis là-dessus."

Sur le bilan comptable :

"Je ne suis pas satisfait avec dix points, surtout au regard de nos performances. Ce sont avant tout les performances qui comptent. Ce qu'on a produit à l'extérieur n'a pas été suffisant. En revanche, ce qu'on a montré ici, à domicile, correspond davantage à notre niveau. Il faut maintenant réussir à mieux performer à l'extérieur."

Ian Cathro (ASSE) : "On a jeté deux points à la poubelle"

Ian Cathro (Entraîneur de l’ASSE) : "Écoutez, je pense qu'il faut bien voir que c'est un match qui s'est déroulé en deux actes. On dit souvent qu'un match peut avoir deux mi-temps très différentes. Notre entame de deuxième période était meilleure que celle de la première.

Mais dans la dernière partie du match, lorsqu'ils ont évolué avec deux attaquants devant, c'est là qu'on a commencé à avoir des problèmes. Et au final, c'est un match qui, normalement, devait être gagné pour nous."

"Pour moi, on avait le match dans la poche. On va donc rentrer chez nous en se disant qu'on a jeté deux points à la poubelle. Il faut aussi comprendre que, si on veut atteindre les objectifs que l'on s'est fixés et devenir l'équipe que l'on veut être, on ne peut pas se permettre de répéter ce genre de choses."

"À partir du moment où ils ont mis deux attaquants devant, forcément, cela a changé la physionomie du match. Mais, pour être tout à fait honnête, il faut aussi parler des deux actions sur lesquelles on encaisse. On perd le contrôle des appels, on n'arrive pas à bien fermer ni à bien couvrir, puis il y a la frappe et le but. Ce sont des erreurs qu'il faut corriger.

Il faut être très honnêtes avec nous-mêmes : on ne peut pas se permettre de répéter ces erreurs. Sur le deuxième but, il y a un contact au premier poteau et le ballon finit au deuxième poteau. On ne peut pas être une équipe qui concède ce genre de buts sur des erreurs comme celles-là.

On peut être amenés à défendre lorsqu'on mène. On doit même savoir le faire. L'adversaire a été totalement légitime ce soir, c'est une équipe forte. Mais sur les deux buts que l'on concède, on ne peut pas se permettre de faire ça."

"En première mi-temps, quand leurs joueurs talentueux touchaient le ballon, c'était loin de notre but. Ils ont dû écarter le jeu et passer davantage par les côtés. On s'est dit que, s'ils étaient loin de notre but, ils ne pouvaient pas réellement nous mettre en difficulté.

Il faut aussi savoir défendre par moments. Peut-être qu'en première mi-temps, on aurait pu avoir un pressing un peu plus agressif. Mais je pense que cette première période a été assez mature et maîtrisée. Sans être remarquable, évidemment, c'était quand même solide."

"La différence, on l'a vue lorsque nous avons commencé à augmenter le rythme avec le ballon."

"Cette équipe a réussi à marquer deux buts, puis elle a tout jeté à la poubelle sur la fin. Je pense qu'il faut être suffisamment francs avec nous-mêmes pour reconnaître qu'on a raté notre fin de match."

Sur les enseignements de ce début de saison :

"La première chose que je peux vous dire, c'est qu'on a beaucoup appris. Beaucoup appris sur nos joueurs, beaucoup appris sur ce collectif. On a aussi beaucoup appris de nos adversaires. Cette période a été riche en enseignements.

Cette trêve internationale va nous permettre de bien réfléchir et d'établir les priorités pour les deux mois à venir. Je pense que les points les plus importants sont tous liés au rythme que l'on imprime au match."

"J'ai dit tout à l'heure qu'on ne pouvait pas concéder des buts aussi facilement, mais je pense que le point central reste le rythme que l'on doit imposer lorsque l'on a le ballon.

C'est dans ces moments-là qu'on ressemble à une équipe d'un niveau bien supérieur. Quand on est en bonne forme et qu'on impose le bon rythme, avec cette intensité, on est bons. Mais comme tout le monde, on a aussi des lacunes, des problèmes et des choses à régler."

"Notre travail, c'est d'être plus cohérents, notamment dans le rythme de nos attaques, et de corriger les lacunes que l'on observe. Il faut aussi se dire que, quand on joue à l'extérieur, dans un match difficile, et qu'on mène 2-0, le match doit se terminer à 2-0, pas à 2-2."