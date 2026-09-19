L’AS Saint-Étienne retrouvait ce samedi soir le FC Metz à Saint-Symphorien, pour la 7e journée de Ligue 2. Comme après chaque rencontre, Peuple-Vert vous donne la parole : attribuez vos notes aux Stéphanois qui ont participé à ce rendez-vous.

Une semaine après son premier revers de la saison à Dunkerque (2-1), l’ASSE enchaînait avec un nouveau déplacement. Cette fois, les hommes de Ian Cathro avaient rendez-vous avec le FC Metz dans une affiche importante de ce début de championnat. Avant le coup d’envoi, Saint-Étienne occupait la première place de Ligue 2 après cinq victoires lors des cinq premières journées, puis cette défaite dans le Nord. Le rendez-vous de Saint-Symphorien avait aussi une saveur particulière : les Verts revenaient dans le stade où ils avaient décroché leur accession en Ligue 1 en juin 2024, au terme d’un barrage resté dans les mémoires.

Quels Stéphanois vous ont convaincu face à Metz ?

Au-delà du résultat, place désormais à votre appréciation individuelle. Quels joueurs ont répondu aux exigences de cette rencontre ? Qui a pesé dans le jeu stéphanois ? À l’inverse, quels éléments ont connu davantage de difficultés face aux Grenats ?

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Le principe reste le même que lors de notre précédente consultation après Dunkerque. Vous pouvez attribuer une note à chacun des joueurs de l’ASSE ayant participé à la rencontre. L’objectif est de recueillir l’avis du peuple vert à chaud, avant de compiler l’ensemble des votes.

À vous de jouer dans le formulaire ci-dessous et de noter les Stéphanois après ce Metz-ASSE.