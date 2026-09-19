L’AS Saint-Étienne retrouvait ce samedi soir le FC Metz à Saint-Symphorien, pour la 7e journée de Ligue 2. Comme après chaque rencontre, Peuple-Vert vous donne la parole : attribuez vos notes aux Stéphanois qui ont participé à ce rendez-vous.

Une semaine après son premier revers de la saison à Dunkerque (2-1), l’ASSE enchaînait avec un nouveau déplacement. Cette fois, les hommes de Ian Cathro avaient rendez-vous avec le FC Metz dans une affiche importante de ce début de championnat. Avant le coup d’envoi, Saint-Étienne occupait la première place de Ligue 2 après cinq victoires lors des cinq premières journées, puis cette défaite dans le Nord. Le rendez-vous de Saint-Symphorien avait aussi une saveur particulière : les Verts revenaient dans le stade où ils avaient décroché leur accession en Ligue 1 en juin 2024, au terme d’un barrage resté dans les mémoires.

Quels Stéphanois vous ont convaincu face à Metz ?

Au-delà du résultat, place désormais à votre appréciation individuelle. Quels joueurs ont répondu aux exigences de cette rencontre ? Qui a pesé dans le jeu stéphanois ? À l’inverse, quels éléments ont connu davantage de difficultés face aux Grenats ?

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Le principe reste le même que lors de notre précédente consultation après Dunkerque. Vous pouvez attribuer une note à chacun des joueurs de l’ASSE ayant participé à la rencontre. L’objectif est de recueillir l’avis du peuple vert à chaud, avant de compiler l’ensemble des votes.

À vous de jouer dans le formulaire ci-dessous et de noter les Stéphanois après ce Metz-ASSE.

PVLes notes des supporters
Après-match · Metz – ASSE

À toi de noter les Verts

Ton regard sur la performance de chaque joueur, sans voir les moyennes des autres supporters.
Notes ouvertes
0/11 joueurs notés
Clôture dimanche 20 septembre à 12h00
1–3 Match difficile 5 Match moyen 7 Bon match 9–10 Exceptionnel
Choisis directement une note de 1 à 10. Laisse le joueur sans note si tu ne l’as pas assez vu.

Gautier Larsonneur

GARDIEN · N° 30
/10

Ben Old

DEFENSEUR · N° 11
/10

Julien Le Cardinal

DEFENSEUR · N° 26
/10

Kévin Pedro

DEFENSEUR · N° 23
/10

Maxime Bernauer

DEFENSEUR · N° 6
/10

Sohaib Naïr

DEFENSEUR · N° 18
/10

Áron Csongvai

MILIEU · N° 14
/10

Jakob Breum

MILIEU · N° 10
/10

Augustine Boakye

ATTAQUANT · N° 20
/10

Irvin Cardona

ATTAQUANT · N° 7
/10

Thierno Ballo

ATTAQUANT · N° 8
/10
Encore 7 joueurs à noter Il faut noter au moins 7 joueurs. Ton bulletin restera modifiable jusqu’à la clôture.
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