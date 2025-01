Nouvelle année, nouveau visage pour l’ASSE. Face à Reims, pour la première de leur nouvel entraîneur Eirik Horneland, les Verts ont livré une prestation de haute volée (3-1). Une équipe métamorphosée, Lucas Stassin et Augustine Boakye qui décollent enfin… Voici les trois enseignements.

Enchanté, monsieur Eirik Horneland, et merci d’avoir rejoint le Forez. En six jours à la tête de l’AS Saint-Étienne, qu’il a rejoint le 20 décembre mais dont il a pris les rênes le 29, l’entraîneur norvégien a tout simplement métamorphosé une équipe amorphe depuis plusieurs semaines. Face à Reims, sous une pluie glaçante et malgré l’absence de ses deux poumons au Nord et au Sud, l’ASSE a livré une prestation de très haute volée. Et il faut sérieusement se creuser les méninges pour trouver trace d’un match aussi abouti des Verts ces dernières saisons.

Eirik Horneland métamorphose l’ASSE

Il faut dire que la première partie de saison, sous Olivier Dall’Oglio, n’a que très rarement enchanté les supporters stéphanois. Si ODO n’a cessé de répéter que l’effectif n’était pas taillé pour la Ligue 1, et on peut le croire, ce qu’Eirik Horneland est parvenu à faire de cette équipe, sans recrues supplémentaires, force le respect. Car les Verts étaient méconnaissables, ce samedi. Du pressing tout terrain, des ressorties de balles courtes, des transitions rapides, une intensité impressionnante pendant 90 minutes ou presque… Le Stade de Reims n’a tout simplement pas existé à Geoffroy-Guichard.

« Le coach ? Il est à fond, à chaque entraînement comme en match, il vit tout avec nous, que ce soit une tête à l’entraînement ou une action de jeu. Il met énormément d’intensité dans ses discours et dans ses gestes, et forcément, ça se ressent sur nous. On se nourrit de cette énergie et on la retranscrit sur le terrain », reconnaissait après le match Pierre Ekwah. Il est sûr qu’Eirik Horneland a secoué une équipe qui a repris confiance sous la houlette du Norvégien. De bon augure pour la suite de la saison et le maintien en Ligue 1, même si l’ASSE s’attaque à un Everest dimanche prochain, avec un déplacement sur la pelouse du Paris Saint-Germain (20 h 45).

Stassin et Boakye décollent enfin

Si Eirik Horneland a déjà posé sa patte sur l’effectif stéphanois, les prestations de deux attaquants face à Reims laissent espérer de belles choses. S’ils ont à eux deux marqués les trois buts de l’ASSE, Lucas Stassin et Augustine Boakye ont surtout réalisé leur match référence sous le maillot Vert. Et cette bonne prestation arrive au meilleur moment pour l’international espoir belge.

Débarqué de Westerlo en fin de mercato estival pour 10 millions d’euros, Lucas Stassin a quelque peu tardé à s’imposer, pas vraiment aidé par une équipe qui jouait plus sans qu’avec le ballon. Depuis son premier but libérateur à Toulouse (2-1), le n° 32 des Verts confirment. En l’absence d’Ibrahim Sissoko (suspendu 5 matches), il a rayonné à la pointe de l’attaque stéphanoise. Passeur décisif intelligent pour le but du 2-1 d’Augustine Boakye (57’), il a assuré le succès de l’ASSE d’un but sublime après avoir crocheté Kipré (80’). 2 buts et 5 passes décisives en 14 matches, Lucas Stassin monte en puissance.

🎥 Lucas Stassin vs. Reimspic.twitter.com/sNxj9UvF1S — La Mise Au Vert (@LaMiseAuVert_) January 5, 2025

Profitant du forfait de dernière minute de Zuriko Davitashvili, Augustine Boakye a lui aussi marqué des points face à Reims. En jambes, l’ailier ghanéen a fait vivre un cauchemar à Akieme. Puissance, technique, précision… tout y était pour le n° 20 des Verts, qui, cerise sur le gâteau, s’est offert un doublé en sept minutes. D’abord à la réception d’un débordement d’ailier gauche de Mickaël Nadé (50’). Puis d’un calme absolu au moment de crocheter Koné, après une belle passe de Stassin, avant d’ajuster Diouf en trouvant la lucarne (57’). De bon augure pour la suite.

3 points capitaux pour l’ASSE

Trois buts et une victoire capitale pour l’ASSE. Battus lors de leurs trois dernières sorties en Ligue 1 (5-0 à Rennes, 0-2 face à l’OM, 2-1 à Toulouse) et barragistes avant le match, les Verts ont été très bien inspirés de s’imposer face à Reims, encore plus avec les résultats des concurrents directs au maintien. En effet, si le Stade Rennais possède un effectif qui doit lui permettre d’être plus haut au classement, les Bretons ont encore perdu à Nice (3-2). Vainqueur des Rémois, les Stéphanois reviennent donc à un point des Rouge et Noir (13es avec 17 points).

À 60 kilomètres de Saint-Étienne, la défaite montpelliéraine au bout du suspense sur la pelouse des voisins (1-0) est également une excellente nouvelle pour l’ASSE. Après 16 matches, les Verts comptent sept points de plus que le MHSC, lanterne rouge (9 points). Les deux hics pour les Verts viennent de Nantes et d’Angers.

En déplacement sur la pelouse de Lille, les Canaris ont arraché un point (1-1) qui leur permet de rester à un point de l’ASSE (15 points), en position de barragiste. De son côté, le SCO n’a fait qu’une bouchée de Brest (2-0) et est passé devant les Verts à la différence de but (14e, 16 points). Désormais, reste à attendre le résultat du match entre Marseille et Le Havre (20 h 45). En cas de défaite, les Havrais resteraient avant-derniers, à quatre points de l’ASSE. Un premier matelas avec la relégation directe…