À l'issue de la rencontre entre l'ASSE et Reims (3-1) ce samedi après-midi, les différents acteurs de la rencontre, jouée pour le compte de la 16ème journée de Ligue 1, se sont exprimés au micro de DAZN. Extraits.

Keito Nakamura (Joueur de Reims) : "La deuxième mi-temps a été très difficile. J’ai marqué un but, mais je ne suis pas satisfait, car nous avons perdu le match. Ils ont eu beaucoup d’occasions, peut-être plus d’envie que nous aujourd’hui. Pour eux, c’est une journée heureuse."

Yehvann Diouf (Joueur de Reims) : "Nous avons été surpris par nous-mêmes, par le niveau que nous avons pu afficher et surtout par l’intensité que nous avons mise dans le match. Je pense que nous ne nous sommes pas respectés à travers notre prestation. Nous étions trop absents et nous en sortons très bien en menant 1-0 à la mi-temps, et nous pouvons nous estimer chanceux. Malgré cela, notre seconde période n’a pas été catastrophique, mais ce n’était pas une mi-temps digne d’une équipe soudée de Ligue 1. Et nous l’avons payé cash.

Diouf (Reims) : "Je suis en colère"

Nous savons que pour être performants, nous devons mettre de l’intensité, gagner nos duels et courir. Dès que ces ingrédients ne sont pas réunis, que ce soit pour Saint-Étienne ou toute autre équipe de Ligue 1, nous sommes en difficulté. Concernant les buts encaissés, honnêtement, je ne sais pas comment les expliquer. Mais ce qui est certain, c’est que si nous avions mis les bons ingrédients, nous ne les aurions probablement pas concédés.

Je suis en colère. Non seulement nous avons perdu, mais en plus, nous avons affiché un visage qui n’est pas le nôtre. C’est extrêmement frustrant. Sur le plan du jeu, nous allons travailler dur cette semaine, comme nous le faisons toujours. Nous allons essayer de redoubler d’efforts et de nous dire les choses clairement si elles ne le sont pas encore assez.

Durant la saison, nous avons su faire face à des absences importantes, avec des titulaires présents depuis le début. Nous savions que nous avions un groupe de qualité et que nous pouvions nous appuyer sur tout le monde. Aujourd’hui, cette défaite n’est pas due à l’absence d’Agba, mais plutôt au fait que le Stade de Reims a été meilleur que nous."

Boakye (ASSE) : "Le nouveau coach apporte beaucoup d’énergie"

Augustine Boakye (Joueur de l'ASSE) : "Je pense que c’est un travail d’équipe. Nous avons fait les efforts demandés par le coach. Nous avons imposé notre jeu, dominé et concrétisé nos occasions. Grâce à Dieu, nous avons gagné, et c’est l’essentiel. Le nouveau coach apporte beaucoup d’énergie à l’équipe. Oui, nous devons suivre ses consignes, il fait tout pour nous mettre dans les meilleures conditions."

Pierre Ekwah (Joueur de l'ASSE) : "C’est la meilleure façon de commencer l’année. Certes, on a encaissé un petit but qui a un peu gâché la fête, mais globalement, c’est une très belle performance avec beaucoup d’intentions offensives, de mouvement et d’intensité de notre part.

Le coach est arrivé avec des idées claires, et nous avons travaillé dessus pendant la trêve. Aujourd’hui, nous avons su les appliquer, et il faut désormais réussir à les mettre en place chaque week-end. Il y a eu un gros travail physique de la part de toute l’équipe, des milieux, des attaquants et des défenseurs. Tout le monde a répondu présent.

Le coach ? Il est à fond, à chaque entraînement comme en match. Il vit tout avec nous, que ce soit une tête à l’entraînement ou une action de jeu. Il met énormément d’intensité dans ses discours et dans ses gestes, et forcément, ça se ressent sur nous. On se nourrit de cette énergie et on la retranscrit sur le terrain.

Ekwah (ASSE) : "Il faut être obsédé par notre style de jeu"

Nous devions nous remettre en question et être pleinement à l’écoute. C’est ce que nous avons fait. Il est arrivé avec ses idées et un gros caractère. Il sait où il veut nous emmener, et nous avons rapidement adhéré à sa vision.

Il faut être obsédé par notre style de jeu. Aujourd’hui, nous avons bien appliqué ce qu’il nous demande, en alternant attaques rapides et attaques placées. Dès son arrivée, il a insisté sur l’importance de jouer vers l’avant rapidement pour investir le camp adverse, soit pour attaquer directement, soit pour conserver le ballon et poser notre jeu, comme nous l’avons fait aujourd’hui.

En vrai, mon rôle est de réguler le jeu, de distribuer le ballon à mes milieux pour qu’ils organisent le jeu et à mes attaquants pour qu’ils attaquent. J’essaie de structurer le milieu de la meilleure manière possible, et pour l’instant, le coach me demande surtout de rester à l’intérieur du jeu et d’être le lien entre les lignes. Aujourd’hui, je pense l’avoir bien fait pour le bien de l’équipe."