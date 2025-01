L'ASSE s'est offert une victoire convaincante hier contre le Stade de Reims (3-1). Alors que l'équipe était décimée avec plusieurs joueurs absents (Abdelhamid, Sissoko, Davitashvili, Amougou, Wadji, Maçon...), l'équipe a affiché son plus beau visage de la saison. La patte Horneland.

Intensité, le nouvel entraîneur stéphanois Eirik Horneland n'a cessé de gesticuler sur son banc tout au long de la rencontre. Une énergie incroyable qui s'est retranscrite sur tout un groupe. Un style déjà très identifiable et un résultat très positif qui donne de l'air à l'ASSE. Nul doute, Eirik Horneland a grandement convaincu pour sa première sur le banc stéphanois. Voici quelques extraits de réactions des internautes.

Walid Acherchour (consultant sur DAZN) : "Le jeu de Saint Etienne avec Horneland dans un vrai Geoffroy Guichard ça peut donner quelque chose d’émouvant. Bienvenue en Ligue 1 Monsieur Horneland. Ce match nous donne envie de vous accompagner."

Martin Mosnier (journaliste Eurosport) : "Spectaculaire métamorphose des Verts. Match le plus enthousiasmant de la saison (avec Auxerre). A mon avis, ça tient autant à l'énergie nouvelle apportée par Horneland qu'à la naïveté confondante de la défense de Reims. Content pour Stassin qui voit le bout du tunnel."

David Gluzman (intervenant After Foot) : "Content qu’Horneland ait réussi sa première esthétiquement et comptablement. Ça lui fait gagner quelques semaines. Le changement était plus que nécessaire et les choix audacieux doivent toujours être salués."

Adrien Mathieu (journaliste Le Monde, créateur du Podcast FormationFC) : "Un bail que je n’avais pas pris autant de plaisir devant Sainté. De l’électrochoc dans les têtes mais surtout dans le jeu, c’était un braquage le 1-0 pour Reims. Bienvenue dans la ligue des talents monsieur Eirik Horneland, on va suivre de très près vos prochaines sorties."

Xavier Coffin (journaliste) : "NE PAS S’EMBALLER… Mais que ça fait plaisir de voir son équipe jouer au foot. Proposer du jeu. Et comme par magie, marquer des buts. Merci les Verts. Merci Eirik Horneland."

Clément Guillaume (journaliste canal+) : "Mais qui es-tu Eirik Horneland ? À peine arrivé à Saint-Étienne, il a transfiguré une équipe qui avait la tête sous l’eau. Sans renfort, et avec un effectif limité, réussir à imposer son style aussi rapidement est remarquable. Le plaisir et les sourires sont de retour."

Les supporters de l'ASSE à l'issue du match