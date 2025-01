L'ASSE s'est imposée 3-1 hier contre Reims. Un match convaincant pour la première de Eirik Horneland à la tête de sa nouvelle équipe. Un match qui forcément a fait réagir, à commencer par l'After Foot de RMC. Extraits.

Walid Acherchour : "C'est une équipe promue l'ASSE mais en cours de saison. C'est une nouvelle équipe qu'on découvre. Moi, j'ai été bluffé. Bien évidemment on ne va pas rentrer dans la culture de l'instant et on va patienter, on ne va pas s'enflammer. Mais face à une équipe de Reims, on l'a dit, qui a perdu Agbadou. Ça va leur faire très mal. Reims qui est dans une période qui n'est pas simple, mais sincèrement les intentions, le pressing haut, la personnalité de certains joueurs... On a vu Batubinsika en parler en plus en conférence de presse en zone mixte en disant, c'est peut-être le changement de coach, les intentions donc c'est souvent le cas quand un coach arrive, mais en tout cas moi, j'ai été emballé par cette équipe stéphanoise. En plus sur la première mi-temps il y a quand même trois, quatre grosses occasions où ils doivent mieux faire, ils tapent le poteau, ils prennent le but contre le cours du jeu, mais en deuxième mi-temps, ils arrivent à emballer le match et à le retourner de manière renversante, donc franchement bravo Saint-Etienne, bravo Horneland. Moi en tout cas, je suis pressé de voir ça dans un Geoffroy Guichard plein à craquer parce qu'il manquait pas mal de tribunes."

"Quand on connaît la force de Geoffroy Guichard depuis le début de sa saison, ça serait quand même sympa d'arrêter (les fumigènes) et de soutenir son équipe. 15 points sur les 16 Stéphanois à domicile. Ah oui mais franchement, fort. Surtout avec le caractère quoi. C'est bien ce qu'ils ont fait, c'est très bien ce qu'ils ont fait sur la première demi-heure. Mais il y a beaucoup d'équipes qui après le 1-0 auraient pu complètement flancher en se disant bon on arrête et non. Et puis il y a le duo Boakye et Stassin, deux recrues qui avaient très peu marqué depuis le début de saison, doublé et un but pour Stassin, un but exceptionnel. Donc bravo Saint-Etienne, moi franchement, c'était sur les trois matchs (de ce samedi), c'était mon kiff de la journée."

Kevin Diaz : "Tu sais souvent les gens te demandent, mais à quoi sert un entraîneur ? En fait un entraîneur ça ne sert pas forcément à faire des trucs dingues, il est là pour donner la confiance nécessaire à ses joueurs pour qu'ils puissent, notamment quand ça ne se passe pas bien dans un match, retomber sur des fondamentaux, retomber sur un peu de confiance collective et des automatismes qui vont leur permettre de. Et t'avais l'impression que cette équipe, en tout cas c'est ce genre de match où t'as l'impression que la Saint-Etienne c'était une équipe qui a pris un but, qui certes a pris quand même un coup sur la tête, mais qui en deuxième mi-temps, je ne sais pas quel a été le discours, mais est revenu en mode, non mais ce n'est pas ici, ce n'est pas maintenant quoi, pas ici, pas maintenant, pas ce soir quoi. Et donc derrière, et le but de Stassin, le but de Stassin en fait, c'est le symbole du début de saison. Je ne sais pas s'il continuera à enchaîner les buts, je ne sais pas si on va dire que finalement, il vaut ses 10 millions d'euros, mais en tout cas, C'est un joueur qui a montré sur ce but qu'il avait forcément de la qualité. Et je me rappelle de son premier... Est-ce que vous vous rappelez, je sais pas, sa première action au début de la saison ? Il a un face-à-face. Il a un face-à-face où il se l'emmène bien. Et là il le rate le face-à-face. C'est pas forcément mal joué, mais il le rate. Bon, il y a Chevalier en face. Et là, celui-là, il te fait un truc de dingue. Et comme par hasard, peut-être que ça sera le joueur le meilleur.

Walid Acherchour : "Et il l'a dit lui aussi en zone mixte, que jouer beaucoup plus haut sur le terrain, avoir moins d'espace à parcourir, ça le facilitait. Après, attention, ils ont déjà fait un match similaire en début de saison, il faut être honnête, avec Dall'oglio, c'était contre Auxerre, avec un Davitashvili en feu. Mais c'est vrai que dans les intentions, il y avait beaucoup de matchs à 5, il y avait beaucoup de blocs bas de la part de Saint-Etienne. Et moi, j'ai envie de revoir cette équipe avec cette idée-là.

Aussi, il y a un joueur que j'aime beaucoup qui était en difficulté l'année dernière en Ligue 2 avec Saint-Etienne c'est Bouchouari que j'ai trouvé encore vraiment très très bon. Je me rappelle d'un match à Lyon où ça avait été l'un des meilleurs sur la rencontre. Moi je pense qu'il y a pas mal de joueurs dans cette équipe avec un coach qui a des idées qui peuvent vraiment s'épanouir, Bouchouari, Stassin, on en a parlé tout à l'heure, peut-être que le petit Amougou aussi à un moment donné, il va revenir dans l'équipe parce qu'il a complètement disparu. Après il y a aussi la question de la défense, défense à 5, est-ce qu'il va jouer en défense à 5 ? Il n'y avait pas Abdelhamid ? J'allais y venir. Est-ce qu'avec Abdelhamid qui restait un défenseur de grande qualité à Reims et que je respecte énormément, mais il est un peu sur la fin, est-ce que tu peux jouer avec lui comme ça à 40 mètres de ton but ? Je ne suis pas sûr de ça. Nadé aujourd'hui, il a fait un super match. C'est pour ça que je veux en parler. Aujourd'hui, est-ce qu'il ne va pas se couper d'Abdelhamid, le coach Horneland ?