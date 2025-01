Le mercato d’hiver est souvent synonyme d’ajustements. A Saint-Etienne, cette période est très attendue par les supporters. Inquiets quant à l’avenir du club en Ligue 1, ils souhaitent des renforts pour aller accrocher le maintien. Le nouvel entraîneur, Eirik Horneland aura la lourde tâche de mener cette mission a bien.

Alors que l’ASSE a terminé 2024 à la place de barragiste, des renforts sont espérés cet hiver. Lors de la présentation du nouvel entraîneur des Verts, Loïc Perrin a évoqué des discussions entamées avec certains joueurs. De quoi montrer que le club va s’activer d’entrée début janvier ?

Une première partie de saison délicate

L’ASSE a eu du mal depuis sa remontée dans l’élite. Incapable de gagner à l’extérieur, des attaquants esseulés, une défense souvent aux abois. Les maux de cette équipe stéphanoise sont nombreux. Olivier Dall’Oglio a été le premier à faire les frais de ce début de saison délicat. Le cévenol a été remercié à la mi-décembre.

Eirik Horneland a désormais la responsabilité de l’équipe première. Le tacticien de 49 ans va connaître sa première expérience en dehors de son pays natal, la Norvège. Il compte pour cela sur des recrues hivernales pour maintenir l’ASSE en première division. Ce n’est un secret pour personne, le club stéphanois a besoin de renforts pour pouvoir mener à bien sa mission maintien.

Une révélation de national appréciée lors du mercato

Lucas Bretelle, milieu de terrain de 22 ans serait apprécié par Loïc Perrin selon Foot mercato. Le joueur d’Orléans est suivi par plusieurs clubs de Ligue 2 comme Guingamp et Dunkerque. Laval est également sur le coup et a formulé une offre. Le joueur plaît aussi à l’étranger. Gil Vicente (Portugal), Utrecht (Pays-Bas) et le Servette (Suisse) sont sur le coup.

Le joueur formé à Lorient arrive en fin de contrat avec son club cet été. Il a inscrit 3 buts et delivré 3 passes décisives lors des 19 matchs qu’il a disputé cette saison avec Orléans.