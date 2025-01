Pour débuter cette nouvelle année, l'AS Saint-Étienne accueillait le Stade de Reims à Geoffroy-Guichard. Ce match, disputé à 17h, marquait l’avant-dernière journée de la phase aller pour les Stéphanois et s'est soldé par une victoire 3-1 de l'ASSE. Retour sur les 3 buts stéphanois.

Un onze de départ remanié

Privés de Zuriko Davitashvili, forfait de dernière minute, les Verts débutaient avec la composition suivante : Larsonneur - Appiah, Batubinsika, Nadé, Pétrot - Ekwah, Bouchouari, Mouton - Boakye, Stassin, Cafaro.

Dominateurs mais punis

Dès la 3e minute, Bouchouari lançait les hostilités avec une frappe qui frôlait la barre transversale. Reims répondait immédiatement avec une tête de Munetsi, sans réussite.

Le rythme s’accélérait, et Saint-Étienne prenait le contrôle des opérations. Servi dans la surface par Stassin, Cafaro éliminait le gardien mais voyait sa frappe finir dans le petit filet. Quelques instants plus tard, Stassin, lancé en profondeur, semblait filer au but avant d’être repris in extremis par un défenseur rémois.

Les Stéphanois se montraient insistants : Mouton s’infiltrait, effaçait son vis-à-vis, mais son tir heurtait le poteau. Puis Cafaro, parfaitement servi par Bouchouari, se retrouvait face à Diouf, mais le portier rémois remportait le duel.

Malgré une série d’occasions franches, c’était Reims qui frappait le premier. Sur un contre, Nakamura, oublié au second poteau, ajustait Larsonneur d’une frappe imparable. Les Verts rentraient aux vestiaires frustrés, dominants mais inefficaces.

Une seconde période renversante de l'ASSE

Il ne fallait que trois minutes aux Stéphanois pour recoller au score. Nadé interceptait un ballon, combinait avec un coéquipier et adressait un centre parfait pour Boakye, qui concluait avec sang-froid. 1-1 !

Dix minutes plus tard, Saint-Étienne prenait l’avantage. Mouton glissait un superbe ballon en profondeur pour Stassin, qui servait Boakye dans la surface. L’attaquant ne tremblait pas et s’offrait un doublé.

Malgré une fin de match où les Rémois tentaient de réagir, les Verts restaient solides. À cinq minutes du coup de sifflet final, un contre éclair scellait l’issue du match. Stassin, lancé à la limite du hors-jeu, trompait Diouf d’une sublime pichenette. 3-1, la messe était dite.