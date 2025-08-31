Buteur ce samedi face à Grenoble (1-1), Mickaël Nadé a réagi à la prestation de l’ASSE face aux isérois. Le défenseur formé au club a aussi évoqué la fin du mercato et les rumeurs le concernant. Des propos retranscrits par Le Progrès.



Face à Grenoble, l’ASSE entame prudemment la rencontre, peinant à trouver son rythme avant de se montrer dangereuse par Bernauer puis Tardieu. Progressivement plus fluide, l’équipe se crée de belles occasions, notamment par Davitashvili et Duffus, avant d’être justement récompensée : à la 34e minute, Nadé ouvre le score sur une passe millimétrée de Tardieu. Juste avant la pause, Cardona touche la barre sur un centre contré.

Au retour des vestiaires, Horneland doit composer avec les blessures de Moueffek et Jaber, remplacés par Gadegbeku et El Jamali. Ce dernier se distingue rapidement, puis Cardona manque une énorme balle de 2-0. Les Verts dominent mais manquent d’efficacité, et Grenoble en profite : à la 76e minute, Diaby égalise de la tête sur la seule occasion grenobloise.

Malgré une fin de match à sens unique, l’ASSE échoue à reprendre l’avantage et laisse filer une victoire méritée. Score final : 1-1, cruel pour les Stéphanois.

Le cœur de Nadé tranche pour son avenir

Mickaël Nadé (joueur de l’ASSE) : « C'est frustrant. On avait la maitrise du ballon, on avait des occasions pour faire l'écart mais on n'a pas su le faire. C'est un point de pris à la maison, on sait que la Ligue 2 c'est ça, il faudra passer par ces matchs-là. On va apprendre de nos erreurs.

Mon but ? J'ai trainé un peu dans la surface (sourire), je savais que Flo allait me la mettre. Apres j'ai joué de mon corps et j'ai fini pied droit ce qui est assez exceptionnel. À l'entrainement on m'appelle Lukaku…

Je pense que je serai là, mon cœur est ici depuis des années. Après, on ne sait jamais mais pour le moment, je suis stéphanois. Comme tout mercato, il y a des rumeurs, mais moi, j’ai travaillé sur le terrain, tout ce qui est hors foot, ça ne me regarde pas trop »