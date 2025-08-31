Après le match nul entre l’ASSE et Grenoble (1-1), João Ferreira a livré une réaction lucide. Le latéral portugais regrette une victoire envolée et insiste sur la nécessité de continuer à travailler pour progresser collectivement.

À l’issue de la rencontre face au GF38, João Ferreira n’a pas caché sa frustration. Longtemps devant au tableau d’affichage, les Verts ont finalement concédé l’égalisation en seconde période. « Après le match c’est un sentiment d’inachevé. On voulait mieux, la victoire forcément. On avait le résultat entre nos mains pendant de longues minutes. Mais après avoir concédé ce but, ça a été très compliqué pour nous », a-t-il reconnu.

Un constat partagé par les supporters présents à Geoffroy-Guichard, qui espéraient voir leur équipe enchaîner après un bon début d’année marqué par deux victoires et un nul.

ASSE – Grenoble : « On doit continuer à travailler »

Pour le défenseur stéphanois, ce résultat n’est pas une fatalité mais plutôt une étape dans le processus collectif. « Peu importe, c’est le football. On doit apprendre, c’est tout. On doit continuer à travailler, on a quelques jours pour laver les têtes », a poursuivi Ferreira.

Un discours qui traduit la volonté du vestiaire de ne pas sombrer dans la négativité. L’ASSE dispose désormais de deux semaines de trêve pour préparer son prochain rendez-vous et corriger certaines lacunes défensives, notamment dans la gestion des temps faibles.

« Une question de temps » pour la cohésion des Verts

Arrivé cet été, João Ferreira met également en avant la nécessité de créer des automatismes avec les nouveaux joueurs du groupe. « Il y a des nouveaux joueurs et parfois nous ne nous comprenons pas encore bien, mais je pense que c’est une question de temps. Avec les matchs et les minutes qui vont s’accumuler, tout le monde va parler le même football. Chacun va comprendre les déplacements », estime-t-il.

Un message rassurant alors que l’ASSE cherche encore à trouver la bonne alchimie pour jouer les premiers rôles en Ligue 2. Si le chemin vers la montée reste semé d’embûches, la détermination affichée par Ferreira illustre l’état d’esprit combatif qui anime le vestiaire stéphanois.