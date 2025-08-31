Selon les informations du 10 Sport, un club de Ligue 1 s’intéresse de près à deux joyaux offensifs de l’AS Saint-Étienne : Lucas Stassin et Djylian N’Guessan. Mais les Verts ne semblent pas décidés à céder.

Dévoilé par L’Équipe il y a quelques jours, l’intérêt d’un club pour Djylian N’Guessan (19 ans) se précise. L’attaquant, qui a fait ses premiers pas dans le groupe pro cette saison, a déjà tapé dans l’œil de plusieurs recruteurs par son profil explosif et sa marge de progression. L’offre de 7,5 millions d’euros transmise à l’ASSE provenait ... du Paris FC comme le dévoile Le 10 Sport. La réponse des dirigeants ligériens ne s’est pas fait attendre : refus catégorique.

Considéré comme l’un des talents offensifs les plus prometteurs du centre de formation, N’Guessan est vu comme un élément clé pour l’avenir du club. Son départ n’est donc pas à l’ordre du jour, malgré la montée en puissance du PFC et ses moyens financiers renforcés depuis sa promotion en Ligue 1.

Lucas Stassin, encore ciblé

L’autre dossier chaud concerne Lucas Stassin (20 ans). L’attaquant belge est sans doute le nom le plus convoité de l’effectif stéphanois cet été. Déjà approché par Rennes, qui avait proposé près de 15 M€ pour le recruter, il se retrouve maintenant dans le viseur du Paris FC.

Recruté en 2024 en provenance de Westerlo, Stassin a rapidement gagné du crédit auprès d’Eirik Horneland et s’est imposé comme l’un des hommes forts de l’attaque stéphanoise. Mobile, efficace et encore perfectible, il incarne parfaitement le projet sportif des Verts, qui visent une remontée immédiate en Ligue 1. Pour cette raison, ses dirigeants répètent depuis plusieurs semaines qu’il est jugé intransférable.

L’ASSE ferme la porte

L’ASSE ne veut pas revivre le scénario de l’an passé, où le départ de plusieurs cadres avait fragilisé l’effectif. Les dirigeants ligériens affichent une ligne claire : aucun départ de leurs jeunes talents offensifs n’est envisagé, sauf offre totalement hors marché. Une « offre mirobolante » pourrait éventuellement faire réfléchir, mais du côté du Paris FC, cela paraît improbable à ce stade du mercato.

À 48 heures de la clôture, la stratégie stéphanoise est limpide : consolider un effectif ambitieux et conserver les éléments capables de porter le club vers la remontée. Si le PFC souhaite frapper un grand coup pour son retour en Ligue 1, il devra sans doute chercher ailleurs.