Avec pour objectif de passer 2 semaines en la qualité de leader de Ligue 2, l’ASSE devait s’imposer face à Grenoble ce samedi soir lors de la 4ème journée de Championnat. Résumé de la rencontre.

Les Verts restent sur 2 succès consécutifs face à Rodez (4-0) et à Boulogne-Sur-Mer (0-1). L’objectif est maintenant de confirmer ces 2 victoires et d’arriver à 10 points après 4 journées. Dans un Stade Geoffroy Guichard bouillant, la victoire était obligatoire pour les hommes d’Eirik Horneland.

Mickaël "Lukaku" Nadé surgit !

Le début de la rencontre se montre particulièrement prudent, les Verts peinant à trouver leur rythme durant les sept à huit premières minutes. Le ballon circule mais sans réelle intention tranchante, comme si l’équipe cherchait à s’installer progressivement dans son match. Puis, un premier éclair vient réveiller Geoffroy-Guichard : sur un centre précis de Ferreira, Maxime Bernauer tente une reprise de volée, mais sa tentative est contrée in extremis par un défenseur grenoblois bien placé. Dans la foulée, Tardieu s’essaie à son tour, mais sa frappe, trop écrasée, n’inquiète guère le portier adverse.

Cependant, l’ASSE gagne en fluidité et commence à combiner avec brio. Sur une action splendide à trois, impliquant Tardieu, Bernauer et Davitashvili, ce dernier hérite du ballon dans une position idéale. Sa frappe enchaînée, malheureusement, s’envole juste au-dessus de la barre, suscitant quelques regrets. Alors que la rencontre n’a pas encore atteint les vingt minutes de jeu, Duffus se met en évidence. Lancé en profondeur, il prend de vitesse toute la défense grenobloise et déclenche une lourde frappe du pied gauche, obligeant le gardien visiteur à une belle parade.

L’ASSE pousse et finit par trouver la faille. À la 34e minute, Tardieu, encore lui, délivre une ouverture millimétrée pour Nadé, surnommé « Lukaku ». Dos au but, l’attaquant stéphanois impose toute sa puissance, résiste au retour de son vis-à-vis, et ajuste parfaitement du pied droit pour ouvrir le score. 1-0 pour les Verts, un avantage amplement mérité ! Juste avant la pause, Cardona n’est pas loin de doubler la mise : sa tentative sur un centre dévié vient s’écraser sur la barre transversale. Plus rien ne sera marqué jusqu’au coup de sifflet de la mi-temps. Les Stéphanois rentrent donc aux vestiaires avec un but d’avance, logique au vu de leur domination progressive et de leurs nombreuses occasions franches.

Ne pas le regretter pour l'ASSE

Au retour des vestiaires, Eirik Horneland est contraint d’ajuster ses plans en procédant à deux changements forcés. En effet, Moueffek, durement touché par un vilain tacle et incapable de reprendre, cède sa place à Gadegbeku, tandis que Jaber, diminué après une semaine d’entraînement perturbée par une douleur persistante à la cheville, est remplacé par El Jamali. Très vite, les entrants tentent d’apporter de la fraîcheur et du dynamisme dans le jeu stéphanois. La première alerte vient justement de Nadir El Jamali, qui enroule une frappe menaçante aux abords de la surface. Sa tentative, bien placée, est repoussée d’une belle envolée par le gardien grenoblois, vigilant sur sa ligne. Quelques instants plus tard, Irvin Cardona a l’occasion rêvée de faire le break. Lancé parfaitement par une ouverture lumineuse de Maxime Bernauer, il se présente seul face au portier adverse, mais perd son duel, laissant passer une énorme opportunité de sécuriser l’avantage.

Les Verts continuent de monopoliser le ballon et d’imposer leur rythme, mais sans parvenir à concrétiser leur domination. Sur un centre tendu de Ferreira, Cardona se jette et frôle le cuir, trop court pour pouvoir ajuster sa reprise. Les Stéphanois dominent mais se montrent trop maladroits dans le dernier geste, et cette inefficacité va finir par leur coûter cher. À la 76e minute, sur la seule véritable incursion grenobloise, un centre venu de la droite trouve la tête de Diaby. Sa reprise croisée, imparable, trompe Larsonneur et remet les deux équipes à égalité : 1-1. Cruel scénario pour l’ASSE, qui se retrouve punie pour son manque de réalisme.

Dès lors, les Verts repartent de l’avant, bien décidés à reprendre l’avantage. À cinq minutes de la fin du temps réglementaire, Stassin est trouvé en profondeur et parvient à se mettre en position de tir, mais sa frappe manque de puissance et ne pose pas suffisamment de problèmes au gardien grenoblois. Dans une fin de match haletante, les hommes de Horneland poussent avec énergie, multipliant les centres et les assauts, mais butent encore sur une défense grenobloise regroupée et déterminée à conserver ce point. L’ASSE domine, mais laisse filer une victoire qui lui tendait les bras.