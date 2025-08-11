Auteur de prestations remarquées depuis plusieurs saisons, Mahdi Camara continue d’attirer l’attention. L’ancien milieu de l’ASSE, devenu un pilier du Stade Brestois, suscite plusieurs intérêts depuis quelques mois, notamment lors du dernier printemps. L'OGC Nice semble chaud pour récupérer l'ancien capitaine des Verts lors du mercato.

Formé à Saint-Étienne, Mahdi Camara s’est imposé comme un cadre essentiel à Brest. Le milieu de terrain de 26 ans confirme sa montée en puissance constante depuis l'arrivée d'Eric Roy. Sa régularité et son engagement en font l’un des milieux les plus performants de Ligue 1 ces deux dernières saisons.

Une progression évidente après son départ de l'ASSE ?

Mahdi Camara s’est affirmé comme un véritable atout offensif. Plus qu’avec ses statistiques, c’est par son profil complet de milieu "box to box", à la fois solide et infatigable, qu’il séduit. Jacky Bonnevay, ancien adjoint à l’ASSE, le décrit comme « un joueur d’équipe, fiable et apprécié des entraîneurs ». Son entraîneur actuel, Éric Roy, n’hésite pas à annoncer un avenir dans un grand club : « Mahdi finira forcément par rejoindre un club de haut niveau ».

Sous contrat jusqu’en 2027, le joueur bénéficie d’un bon de sortie validé par Brest, qui n’entravera pas un éventuel transfert. Si des discussions avec plusieurs clubs ont circulé ces derniers mois, Camara reste concentré sur sa progression, sans se précipiter.

Après avoir choisi Brest pour rebondir après la relégation de l’ASSE en 2022, le natif de Martigues a gagné en maturité et en leadership, s’imposant comme un élément clé de son équipe. La suite de sa carrière s’annonce prometteuse, et son parcours continue de faire l’unanimité dans le Forez, où l’on suit avec attention ses prochaines étapes.

Camara bientôt niçois dans ce mercato ?

Selon L'Equipe, Mahdi Camara serait dans le viseur de Nice. Les aiglons cherchent un milieu de terrain du profil de l'ancien stéphanois depuis plusieurs semaines. L'ancien capitaine de l'ASSE, estimé à 8 millions d'euros, ne serait pas insensible à l'intérêt du Gym, engagé dans les qualifications pour disputer une coupe d'Europe cette saison. Il y a quelques semaines, des clubs de la MLS et des clubs venant Russie étaient sur le coup.

Le board stéphanois va suivre attentivement cette situation. En effet, lors du départ du milieu vers Brest en août 2022, un pourcentage sur la revente avait été négocié.