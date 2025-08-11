Ce samedi, l’ASSE a fait match nul (3-3) sur la pelouse de Laval, en ouverture de la saison 2025-2026. Les hommes d’Eirik Horneland ont pu compter sur la présence en masse des supporters stéphanois. Ils ont fait exploiser le parcage, mais étaient également nombreux dans les tribunes du stade Francis-Le-Basser.

Pour l’ouverture de la Ligue 2 2025-2026, l’AS Saint-Étienne a pu compter sur un parcage visiteurs complet au stade Francis-Le-Basser. Les groupes de supporters des Verts, fidèles au rendez-vous, ont déjà affiché leur enthousiasme en épuisant toutes les places réservées confirmant leur passion intacte malgré la relégation. Aucun billet n’a été mis en vente pour le grand public.

Un parcage plein côté supporters de l'ASSE !

Ce samedi 9 août à 20h, les hommes d’Eirik Horneland ont le Stade Lavallois dans une enceinte qui était bien garnie. Le Stade Francis-Le-Basser a accueilli plus de 700 supporters stéphanois en parcage. Ce n’est pas le seul endroit où des amoureux des Verts étaient présents. Des centaines de maillots étoilés étaient dispersées un peu partout dans l’enceinte mayennaise.

L’ASSE reste l’un des clubs les plus attractifs de Ligue 2, si ce n’est le plus attractif. Les Verts par leur présence permettent de mobiliser massivement ses fans, qu’ils soient Magic Fans, Green Angels ou simples amoureux du maillot vert.

Ce soutien indéfectible sera un atout majeur pour bien figurer dans une saison que les Stéphanois abordent avec un objectif clair : retrouver la Ligue 1. Pour y parvenir, il faudra compter sur la présence sans faille des supporters stéphanois que ce soit dans le Chaudron comme dans les 17 autres enceintes de Ligue 2.

💚 Près de 700 en parcage, des centaines d’autres dans le stade. Bon retour au Peuple Vert, et à la semaine prochaine, chez nous ! 🏠 pic.twitter.com/qSfSfgVOP5 — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) August 9, 2025

L’ASSE prête à retrouver son Chaudron

Cap désormais sur le week-end prochain. Près de 3 mois après la désillusion face à Toulouse, le Chaudron s’apprête à retrouver ses fidèles supporters. L’ASSE a déjà largement battu le record d’abonnés pour une saison de Ligue 2, avec plus de 20.000 abonnements vendus. Nul doute que le Stade Geoffroy Guichard sera bien garni pour la réception de Rodez, le 16 août à 20h !